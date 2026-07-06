Alman siyasetinden Merz'e NATO öncesi Erdoğan çağrısı! "Demokrasi ihlallerini hatırlatın"

NATO Liderler Zirvesi öncesinde Almanya'da Türkiye'ye ilişkin eleştiriler yeniden yükseldi. Ankara'da düzenlenecek zirveye katılacak Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e, hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında "sessiz kalmaması" yönünde çağrı yapıldı.

"DEMOKRASİ VE HUKUK İLKELERİ KONUŞULMALI"

DW'nin haberine göre SPD Federal Meclis Grubu Başkanvekili Siemtje Möller, yaptığı açıklamada, NATO gündeminin Türkiye'deki iç siyasi gelişmelerin üzerini örtmemesi gerektiğini belirtti.

Möller, "Ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete ve Türkiye'de hukukun üstünlüğüne yönelik süregelen saldırıları açıkça gündeme getirilmelidir." ifadelerini kullanarak, Başbakan Merz'in Ankara temaslarında bu konulardaki Alman tutumunu net biçimde Türk tarafına iletmesini beklediklerini söyledi.

SPD'li siyasetçi, NATO gibi uluslararası güvenlik zirvelerinin yalnızca savunma politikalarının değil, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin de konuşulması gereken platformlar olduğunu savundu.

CHP OPERASYONLARI ALMANYA'NIN GÜNDEMİNDE

Alman siyasetinde ve medyasında özellikle son dönemde Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik artan yargı süreçleri ile NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyonlar yakından takip ediliyor.

Sivil toplum temsilcileri, gazeteciler, insan hakları savunucuları, akademisyenler ve avukatlara yönelik gözaltılar ile tutuklamalar, Almanya'da basın organlarında ve siyasi çevrelerde demokrasi ve ifade özgürlüğü tartışmaları kapsamında değerlendiriliyor.

"ERDOĞAN'IN EN GÜÇLÜ RAKİBİ"

Alman basını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu sık sık "Erdoğan'ın en güçlü siyasi rakibi" olarak tanımlıyor. Haber ve yorumlarda, İmamoğlu'nun bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunmasına geniş yer veriliyor.

Öte yandan CHP'de yaşanan kurultay tartışmaları da Alman medyasının dikkatle izlediği başlıklardan biri oldu. Alman gazetelerinde, Türk yargısının "mutlak butlan" kararıyla Özgür Özel'in genel başkanlıktan alınarak yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesine ilişkin süreç, "Erdoğan'ın iktidarını korumaya yönelik siyasi hamle" yorumlarıyla değerlendirildi. Bazı yayın organları bu süreci "AKP yargısı" ifadesiyle ele aldı.

DENİZ GÖKTAŞ PROTESTOLARI

"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş da Almanya'da son günlerde gündem olan isimlerden biri oldu.

Göktaş'ın tutuklanması, çeşitli Alman kentlerinde düzenlenen protesto gösterileriyle eleştirilirken, ifade özgürlüğüne yönelik baskı tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

GÖZLER ANKARA'DAKİ ZİRVEDE

32 NATO üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek NATO Zirvesi yarın Ankara'da başlayacak.

Zirveye Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de katılacak. Güvenlik ve savunma başlıklarının öne çıkacağı zirvede, Türkiye'deki hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları tartışmalarının da ikili temaslarda gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor.