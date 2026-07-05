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Halk TV Dünya ABD'nin 250. yıl kutlamalarını hava şartları vurdu! 842 binden fazla ev elektriksiz

ABD'nin 250. yıl kutlamalarını hava şartları vurdu! 842 binden fazla ev elektriksiz

ABD'nin 250'nci kuruluş yılı kutlamaları aşırı sıcaklar ve şiddetli fırtınaların gölgesinde başladı. Ülke genelinde 842 binden fazla hane elektriksiz kalırken, Washington'daki 4 Temmuz etkinlikleri de hava koşulları nedeniyle kesintiye uğradı.

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ABD'nin 250. yıl kutlamalarını hava şartları vurdu! 842 binden fazla ev elektriksiz

ABD, bu yıl hem Bağımsızlık Günü'nü hem de ülkenin kuruluşunun 250'nci yılını kutlarken, olumsuz hava koşulları kutlamalara damga vurdu. Ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve şiddetli fırtınalar, geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtı.

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YÜZ BİNLERCE HANE ETKİLENDİ

Elektrik kesintilerini anlık olarak takip eden PowerOutage verilerine göre, farklı eyaletlerde toplam 842 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Yüksek sıcaklıkların enerji altyapısı üzerindeki baskıyı artırdığı belirtilirken, birçok bölgede ekipler arızaları gidermek için çalışma başlattı.

Başkent Washington'da düzenlenen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü ve ABD'nin 250'nci kuruluş yılı etkinlikleri de şiddetli fırtına nedeniyle aksadı. Açık alanda gerçekleştirilen kutlamalar hava şartlarının kötüleşmesi üzerine geçici olarak durduruldu.

PROGRAMI İPTAL ETMEDİ

ABD'nin 250. yıl kutlamalarını hava şartları vurdu! 842 binden fazla ev elektriksiz - Resim : 2

Kutlamaların en dikkat çeken isimlerinden biri olan ABD Başkanı Donald Trump ise programını iptal etmeyeceğini duyurdu. Kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, hava koşullarının planlarını değiştirmeyeceğini belirterek konuşmasını mutlaka gerçekleştireceğini ifade etti.

Trump paylaşımında, "Fırtınalar bazen işleri daha da heyecanlı hale getirir. Saat 14.00'te ya da bir saat sonra başlamasının önemi yok. Ne olursa olsun orada olacağım. Yağmurun, ülkemizin 250'nci yıl kutlamalarına engel olmasına izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, enerji şirketleri de elektrik kesintilerinin en kısa sürede giderilmesi için saha ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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