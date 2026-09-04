ABD'li gençler öğrenci kredisi silinecek diye orduya koşuyor!

ABD'de üniversite eğitiminin ardından biriken öğrenci kredileri, gençleri orduya çekmek için kullanılan teşviklerden birine dönüştü. ABD ordusunun uyguladığı Öğrenci Kredisi Geri Ödeme Programı kapsamında, belirli şartları karşılayan yeni askerlerin eğitim nedeniyle oluşan borçlarının bir bölümü veya belirlenen üst sınıra kadar tamamı karşılanabiliyor.

Kara Kuvvetleri'nin programında geri ödeme miktarı yaklaşık 65 bin dolara kadar çıkabilirken uygulama tüm askerlere otomatik olarak sunulmuyor; askerlerin belirli meslek alanlarında görev yapması ve uygun bir askerlik sözleşmesine sahip olması gerekiyor.

ORDUDAN KAZAN-KAZAN TAKTİĞİ

Programın temel amacı yalnızca borçlu gençlere destek olmak değil, aynı zamanda ordunun personel ihtiyacı bulunan alanlarına yeni asker kazandırmak. ABD Savunma Bakanlığı mevzuatında da öğrenci kredisi geri ödemesinin belirli askeri uzmanlıklardaki erlere yönelik bir teşvik olarak düzenlendiği görüldü.

BİNLERCE DOLARLIK ÖDEME

Hava Kuvvetleri Rezervi de kritik görülen uzmanlık alanlarına katılan uygun personelin öğrenci kredilerine yıllık ödeme yapıyor; burada ödeme yılda 3 bin 500 dolara, program boyunca ise 20 bin dolara kadar çıkabiliyor.