Trump 'İran bunalımına' giren Amerikan askerlerine Tayland tatili ayarladı

ABD Donanması'nın uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Ortadoğu'daki aylar süren görevinin ardından Tayland'a uğrayacak. Tayland Savunma Bakanlığı, geminin 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkede bulunacağını ve yaklaşık 5 bin kişilik mürettebatın karaya çıkarak dinlenmesine imkan sağlanacağını açıkladı.

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümamiral Surasant Kongsiri, ziyaretin temel amacının uzun görev süresinin ardından mürettebatın toparlanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Taylandlı yetkili, ABD tarafının gemideki personelin yaklaşık 250 günlük görev nedeniyle ciddi stres yaşadığını aktardığını belirtti.

9 AYA YAKLAŞAN GÖREV SÜRESİ

USS Abraham Lincoln, San Diego'daki ana üssünden 21 Kasım 2025'te ayrıldı. Geminin toplam görevi ise 250 günü aşarak modern ABD uçak gemileri açısından olağanüstü uzun bir süreye ulaştı. Ağustos ayı itibarıyla geminin yaklaşık dokuz aydır görevde olması, özellikle mürettebatın aileleri arasında endişeye yol açtı.

Geminin görevi, ABD'nin İran'a yönelik operasyonları kapsamında uzatıldı. Başlangıçta yaklaşık yedi ay sürmesi planlanan konuşlandırmanın savaşın devam etmesi nedeniyle birkaç kez uzatıldığı bildirildi.

GEMİDE NELER YAŞANDI?

Uzun görev süresinin ardından Lincoln'deki yaşam koşulları da ABD'de tartışma konusu oldu. Mürettebat yakınları ve bazı asker aileleri; taze gıda sıkıntısı, küçük porsiyonlar, bozuk tuvaletler, küflü duşlar, sıcak su sorunları, haftalarca kullanılamayan çamaşırhaneler ve sabun, diş macunu gibi temel hijyen malzemelerindeki eksikliklerden şikayet etti.

ABD basınına yansıyan bazı olaylarda ise mürettebatın psikolojik durumuna ilişkin çok daha ciddi iddialar gündeme geldi. Asker yakınları, bazı personelin gemiden denize atlamaya çalıştığını, bir başka olayda ise bir denizcinin arkadaşının güverteden atlamasını engellediğini aktardı. Bu iddialar, uzun görev süresinin personelin ruh sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin tartışmaları büyüttü.

PENTAGON İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Ancak ABD Donanması, gemide intihar düşünceleri veya intihar girişimlerinde artış olduğunu doğrulamadı. Savunma Bakanı Pete Hegseth de gemideki koşullara ilişkin bazı haberleri “tamamen yanlış yansıtılmış” olarak nitelendirdi. Donanma yetkilileri, mürettebata gıda, temiz su ve klima dahil temel ihtiyaçların sağlandığını savundu.

YERİNE GEORGE WASHINGTON GEÇTİ

Lincoln'ün görevden çekilmesinin önünü açmak için ABD, Japonya merkezli USS George Washington uçak gemisini Ortadoğu'ya gönderdi. George Washington, 19 Ağustos'ta ABD Merkez Komutanlığı bölgesine ulaştı ve Lincoln'ün yerini almaya başladı.

TAYLAND'DA ASKERİ TATBİKAT YAPILMAYACAK

Tayland Kraliyet Donanması, Lincoln'ün de içinde bulunduğu ABD uçak gemisi taarruz grubundan üç geminin ülkenin doğusundaki bir limanda kısa süreli mola vermesinin planlandığını daha önce açıklamıştı.

Ancak ziyaretin askeri bir boyutu olmayacağı özellikle vurgulandı. Tayland tarafına göre gemiler dinlenme ve personelin toparlanması amacıyla ülkede bulunacak ve herhangi bir ortak askeri tatbikat düzenlenmeyecek.

GÜVENLİK NEDENİYLE BİLGİ PAYLAŞILMADI

Güvenlik gerekçesiyle gemilerin hangi limana yanaşacağı ve kesin varış saati konusunda resmi açıklama yapılmadı. Bangkok'taki ABD Büyükelçiliği konuya ilişkin sorulara yanıt vermezken ABD Donanması da gemilerin gelecekteki hareketleri konusunda operasyonel güvenlik gerekçesiyle ayrıntı paylaşmadı.

Tayland'daki birkaç günlük molanın ardından Lincoln'ün ABD'ye, San Diego'daki ana üssüne dönmesi bekleniyor. Böylece yaklaşık dokuz aya yayılan ve modern ABD uçak gemileri tarihinin en uzun görevlerinden biri haline gelen konuşlandırma sona erecek.