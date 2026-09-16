AB’den savunma sanayisi için yeni adım: Ortak pazar kurulacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda savunma alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Strazburg’daki oturumda konuşan Kubilius, AB Konseyi ve AP müzakerecilerinin Avrupa’nın savunma hazırlığını ve savunma sanayisinin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

“PARA TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”

Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini giderek artırdığına dikkat çeken Kubilius, savunma sanayisinde üretimin hızlandırılması için yalnızca daha fazla kaynak ayrılmasının yeterli olmadığını söyledi.

Bazı üye ülkelerde sanayi kuruluşlarının yeni fabrika kurmak için 4 yıla kadar izin beklediğini belirten Kubilius, bunun Avrupa’nın savunma hazırlığına zarar verdiğini ifade etti. Yeni düzenlemelerle bu izin süreçlerinin önemli ölçüde kısaltılacağını kaydetti.

Düzenlemelerin savunma amaçlı kullanılan bazı kimyasal maddelere ilişkin mevcut muafiyetleri koruyacağını ve Avrupa Savunma Fonu’na (EDF) yönelik prosedürleri basitleştireceğini aktaran Kubilius, yeni kuralların özellikle küçük ve yenilikçi şirketlerin fona erişimini kolaylaştıracağını belirtti.

Kubilius, “Yeni ve daha basit kurallar, EDF’yi küçük ve yenilikçi şirketler için çok daha cazip hale getirecek ve acil savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında hızlı hareket edilmesine olanak tanıyacaktır” dedi.

“GERÇEK BİR AB SAVUNMA PAZARI YOK”

Avrupa’da halen “gerçek bir AB savunma pazarının” bulunmadığını savunan Kubilius, üye ülkelerin ortaklaşa ürettiği savunma ürünlerinin dahi sınır geçişlerinde zaman zaman aylarca bekletildiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosunun mart ayında daha güçlü ve entegre bir Avrupa savunma pazarı oluşturulması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Kubilius, AB Komisyonunun bu yöndeki önerisini yıl sonundan önce sunacağını bildirdi.

DÜZENLEMELER BUGÜN OYLANACAK

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu müzakerecileri, 10 Haziran’da Avrupa’nın savunma kapasitesini ve savunma sanayisinin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen yeni düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Yeni düzenlemeler bugün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda oylanacak. Düzenlemelerin kabul edilmesi halinde AB Konseyinin son onayına sunulacağı, ardından AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği belirtildi. (AA)