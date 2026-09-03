ABD'den İran savaşı için 2027 hazırlığı! Adalara kara harekatı seçeneği masada

ABD ile İran arasındaki çatışmalarda yedinci aya girilirken Washington'ın savaş stratejisinde dikkat çeken bir çelişki ortaya çıktı. Başkan Donald Trump yönetimi Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artırarak krizi masada bitirmeyi tartışırken, Pentagon Amerikan askeri varlığını 2027'ye kadar sürdürebilecek şekilde yeniden düzenliyor.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Savunma Bakanı Pete Hegseth, bazı savaş gemisi mürettebatı, hava savunma birlikleri ve paraşütçülerin görev sürelerini uzattı. Bu adım, çatışmaların gelecek yıla sarkabileceğine yönelik en güçlü işaretlerden biri olarak değerlendirildi.

50 BİN ASKER BÖLGEDE

ABD şu anda Ortadoğu'da 50 binden fazla asker bulunduruyor. Amerikan kuvvetlerinin bölgedeki deniz gücü ise iki uçak gemisi ve 13 güdümlü füze destroyeri dahil 19 savaş gemisinden oluşuyor. Bu güç, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı savunma görevlerinin yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki ticari trafiğin korunması ve İran'ın kıyı bölgelerine yönelik operasyonlarda kullanılıyor. Washington aynı zamanda Trump'ın yeni bir askeri operasyon emri vermesi ihtimaline karşı önemli bir saldırı kapasitesini hazır tutuyor.

Pentagon'un son hamlesi, savaşın başlangıcında ortaya konulan “hızlı ve kararlı operasyon” hedefinden oldukça farklı bir tablo ortaya koydu. Bazı hava savunma birliklerinin standart görev süresinin dokuz aydan 12 aya çıkarıldığı, Avrupa ve Pasifik'ten bölgeye gönderilen bazı birliklerin ise bir yıldan uzun süredir Ortadoğu'da kaldığı bildirildi.

PENTAGON SAVAŞI UZATMAK İSTİYOR

Washington'daki asıl dikkat çekici nokta ise askeri hazırlıklarla siyasi söylem arasındaki fark. Trump'ın üst düzey danışmanlarıyla İran savaşının sona erdirilip erdirilmeyeceğini görüştüğü, ABD Başkanı'nın ekonomik baskının zaman içinde Tahran'ı nükleer programından vazgeçmeye veya İran yönetiminin çökmesine zorlayacağına inandığı aktarıldı. Trump ayrıca savaşın sona erdiğini ilan etme seçeneğini de değerlendiriyor.

Ancak sahadaki hazırlıklar bunun tam tersini gösteriyor. ABD Merkez Komutanlığı, olası yeni saldırılar için 50 binden fazla askeri uzun süredir yüksek hazırlık seviyesinde tutuyor. Pentagon'un bazı birlikleri 2027'ye kadar bölgede bırakma kararı ise Washington'ın diplomatik veya ekonomik çözüm gerçekleşmezse uzun süreli askeri baskıyı sürdürebileceğini gösteriyor.

ADALARA KARA HAREKATI SEÇENEĞİ

Trump yönetiminin değerlendirdiği seçenekler arasında yalnızca hava saldırılarının artırılması değil, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran adalarına kara birlikleri gönderilmesi de var. ABD Başkanı'na sunulan senaryolarda, İran'ın boğaz üzerindeki kontrolünü zayıflatmak amacıyla bazı stratejik adaların ele geçirilmesine yönelik olası bir kara harekâtının da masaya geldiği belirtildi. Böyle bir operasyonun hayata geçirilmesi, ABD'nin bölgeye çok daha fazla asker, savaş gemisi ve hava gücü sevk etmesini gerektirecek ve savaşın kapsamını ciddi biçimde genişletebilecek.

"BU TEMPO SÜRDÜRÜLEMEZ"

ABD'nin İran'a odaklanan askeri varlığının başka bölgelerdeki kapasiteyi zorlamaya başladığı da bildirildi. Washington Post'un daha önce aktardığı gizli değerlendirmelere göre Avrupa, Pasifik ve Güney Komutanlıkları ile Donanma'nın üst düzey yöneticileri, İran operasyonlarının uzatılmasına itiraz etti. Komutanların, bölgeye gönderilen gemi, uçak ve personelin diğer görev alanlarından çekilmesinin ABD'nin küresel askeri hazırlığını zayıflatabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

Donanma açısından yük özellikle ağırlaşıyor. Uzayan görevler nedeniyle bazı savaş gemilerinin aylar boyunca denizde kaldığı, bakım ve ikmal süreçlerinin zorlaştığı belirtildi. USS Gerald R. Ford'un 11 ay süren konuşlandırması da ABD Donanması'nın Soğuk Savaş sonrası dönemdeki en uzun uçak gemisi görevlerinden biri olarak öne çıktı. Uzun süreli görevlerin personel yorgunluğu ve gemilerin bakım takvimleri üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

SAVAŞIN KİLİT NOKTASI: HÜRMÜZ

Çatışmanın geleceğini belirleyebilecek en kritik başlıklardan biri ise Hürmüz Boğazı olmaya devam ediyor. ABD, İran'ın boğazdaki faaliyetlerini yakından izlerken ticari gemilerin geçişini güvence altına almaya çalışırken İran'ın yeniden mayın döşeme girişimleri Washington'ın askeri hazırlıklarını daha da artırmasına neden oldu.

Trump, ABD'nin boğaz üzerinde önemli ölçüde kontrol sağladığını savunurken İran'ın faaliyetlerine karşı yeni saldırıların gündeme gelebileceği mesajını verdi. Son günlerde karşılıklı saldırıların yeniden yoğunlaşması da çatışmanın tamamen sona ermekten uzak olduğunu gösterdi.

KASIM SEÇİMLERİ DE HESAPTA

Trump yönetimi için savaşın uzaması yalnızca askeri değil, siyasi bir risk de taşıyor. Reuters'a göre Trump'ın bazı üst düzey danışmanları, çatışmaların kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde daha da büyümesinin Cumhuriyetçilere zarar verebileceği görüşünde. Bu nedenle yönetimin şimdilik ekonomik baskıyı artırarak askeri tırmanışı kontrol altında tutmaya çalıştığı belirtildi.

Böylece Washington'da iki farklı senaryo aynı anda yürütülüyor: Trump yönetimi ekonomik baskıyla İran'ı geri adım atmaya zorlayarak savaşı sona erdirmeyi hedefliyor; Pentagon ise diplomatik çözüm gerçekleşmezse çatışmaların 2027'ye kadar sürebileceği ihtimaline karşı askeri gücünü bölgede tutuyor.

ABD'nin birliklerini 2027'ye kadar bölgede tutma kararı bu nedenle yalnızca rutin bir görev değişikliği olarak görülmüyor. Karar, Washington'ın İran savaşını bitirmek için diplomatik ve ekonomik seçenekleri masada tutarken, uzun süreli ve yeniden tırmanabilecek bir savaşa karşı askeri kapıyı da açık bıraktığını ortaya koyuyor.