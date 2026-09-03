Trump İran'a saldırıların nedenini açıkladı: İsrail'e yardım için yapıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir akşam yemeğinde İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'a yönelik saldırı ve yaptırımların arka planına dair açıklamalar yaptı.

İSRAİL VE ORTADOĞU'YA YARDIM VURGUSU

Trump, İran'a yönelik saldırıların ve ekonomik yaptırımların ardından İran'ın ekonomisinin "tamamen çöktüğünü" iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bunları yüzde 99 oranla Orta Doğu'ya yardım etmek için yapıyoruz. İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz. Bunu kendimize yardım etmek için yapıyoruz. Çünkü İsrail'i yok ettikten sonra ki bunu çok memnuniyetle yaparlardı, Orta Doğu'ya sonra da Avrupa'ya ve bazı şehirlerimize saldıracaklar. Çünkü (ABD) onları yok etmeden önce birkaç şehri yok edebilirlerdi."

HÜRMÜZ BOĞAZI KONTROLÜ

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın ABD tarafından kontrol edildiğini savunarak, petrol yüklü gemilerin boğazdan geçmeye devam ettiğini belirtti. Trump, daha önceki açıklamasında İran'a "istedikleri zaman" yeniden saldırı düzenlemeye hazır olduklarını ve Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu ifade etmişti.

(AA)