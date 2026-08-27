ABD'de Demokratlar Türk kökenli yayıncı nedeniyle ikiye bölündü! İlericiler ve merkez kanat karşı karşıya

ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesi Demokrat Parti'nin gündemine bu kez Cumhuriyetçiler değil, Türk asıllı siyasi yayıncı Hasan Piker oturdu. Milyonlarca takipçiye ulaşan ve özellikle genç, ilerici seçmenler arasında etkili olan Piker'ın geçmişteki ve son dönemdeki açıklamaları, partinin merkez kanadı ile ilerici kanadı arasındaki gerilimi yeniden görünür hale getirdi.

Tartışmanın merkezinde Piker'ın iki ayrı dönemde yaptığı açıklamalar bulunuyor. Yayıncının 2019'da 11 Eylül saldırılarıyla ilgili kullandığı sözler yeniden gündeme gelirken, Piker son dönemde İsrail'i destekleyen Amerikalı Yahudilere ilişkin değerlendirmeleri nedeniyle de yoğun tepki aldı. Eleştirmenler, söz konusu açıklamaların antisemitik ve tehlikeli bir söyleme dönüştüğünü savunurken, Piker ise ifadelerinin bağlamından koparıldığını belirterek antisemitizm suçlamalarını reddetti. 11 Eylül konusundaki sözleri nedeniyle de izleyicilerinden özür diledi.

SİYASETTE ETKİLİ BİR İSİM

Tartışmanın Demokrat Parti açısından asıl kritik boyutu ise Piker'ın yalnızca bir internet yayıncısı olmaktan çıkıp ilerici siyasetin etkili isimlerinden biri haline gelmesi. Piker, Michigan'daki Demokrat Senato adayı Abdul El-Sayed başta olmak üzere bazı ilerici adaylarla birlikte kampanya yürüttü. Aralarında Ro Khanna, Rashida Tlaib ve Ilhan Omar gibi Demokrat isimlerin de Piker'la çeşitli dönemlerde yan yana gelmesi, tartışmayı parti içindeki ideolojik ayrışmanın sembollerinden biri haline getirdi.

DEMOKRATLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Partinin merkez kanadındaki bazı isimler Piker'la ilişki kurulmasının Demokratlara siyasi zarar verdiğini düşünüyor. Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Piker'ın Amerikan Yahudilerine ilişkin son açıklamalarını "tehlikeli" ve "antisemitik" olarak nitelendirdi. Senatörler Cory Booker ve Jacky Rosen ile çok sayıda Demokrat siyasetçi de Piker'a yönelik eleştirilerini artırdı.

Ancak Demokratların tamamı tartışmanın sürdürülmesinden yana değil. Michigan Temsilcisi Debbie Dingell, gazetecilerin sürekli Piker'ı sormasına tepki göstererek artık bu konu hakkında soru almak istemediğini söyledi. Dingell, Piker'la birçok konuda aynı fikirde olmadığını belirtirken, partinin Kasım seçimlerine odaklanması gerektiğini savundu.

İlerici kanattan Temsilci Ro Khanna ise Demokratların Piker'ı hedef almak yerine Donald Trump ve Cumhuriyetçilere karşı mücadeleye yoğunlaşması gerektiğini söyledi. Demokrat stratejist Tom Bonier de tartışmanın parti açısından bir "dikkat dağıtma" haline geldiği görüşünde. Bu kanada göre Demokratların Piker tartışması üzerinden kendi seçmen tabanıyla çatışması, Cumhuriyetçilerin kullanabileceği bir siyasi malzeme yaratıyor.

"TRUMP YERİNE NEDEN PİKER KONUŞULUYOR?"

Piker'ı destekleyen ilericiler, özellikle genç seçmenlerin siyasi iletişiminde geleneksel parti yapılarının etkisini kaybettiğini ve Piker gibi yayıncıların milyonlarca kişiye ulaşabildiğini savunuyor. Eleştirmenler ise bu erişimin bedelinin, Demokratların tartışmalı açıklamalarla özdeşleştirilmesi olabileceğini düşünüyor.

Michigan'daki Demokratlar açısından mesele daha da hassas. Piker'la birlikte kampanya yürüten Abdul El-Sayed, son tartışmaların ardından yayıncının sözlerinden uzaklaştı ve kendi kampanyasının görüşlerini kendisinin ve kampanya sözcüsünün temsil ettiğini vurguladı. Buna karşın Piker'la kurulan ilişkinin Demokrat adaylara zarar verdiğini savunan Cumhuriyetçiler, tartışmayı seçim kampanyalarında kullanmaya başladı.

"ENERJİNİZİ CUMHURİYETÇİLERE YÖNELTİN"

Hasan Piker tartışması, tek başına bir yayıncının açıklamalarının ötesine geçerek Demokrat Parti'nin geleceğine ilişkin daha büyük bir ayrışmaya dönüştü. Bir tarafta Piker'ın söylemlerinin parti tarafından açık biçimde reddedilmesini isteyen merkez kanat, diğer tarafta ise Demokratların enerjisini kendi içinde tüketmek yerine Trump ve Cumhuriyetçilere yöneltmesi gerektiğini savunan ilericiler bulunuyor.