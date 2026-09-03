ABD’de apartmanda dehşet! Silah sesleri yükseldi, ölü ve yaralılar var

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bir apartmanda yaşanan silahlı saldırı, bölgede paniğe neden oldu. Şehir merkezindeki Shoreline Plaza adlı apartmanda meydana gelen olayda iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Binada ölü bulunan saldırı şüphelisiyle birlikte olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Polis ekipleri, yerel saatle 16.30 sıralarında gelen acil çağrının ardından apartmana sevk edildi. Binaya giren ekipler, üst katlardan silah sesleri geldiğini tespit etti. Operasyon sırasında ekiplerin görüşünü zorlaştıran ve kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun bir pus da dikkat çekti.

ŞÜPHELİ ÖLÜ BULUNDU

Saldırının ardından bir kişinin cansız bedeni olay yerinde bulunurken, ağır yaralanan bir başka kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri ayrıca saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliyi binanın içinde ölü halde buldu. Şüphelinin ölüm şekline ilişkin ise yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜÇ POLİS MEMURU YARALI

Olayda silahla yaralanan beş kişi arasında iki Minneapolis polisinin bulunduğu açıklandı. Bir başka polis memurunun ise ateşli silah nedeniyle değil, farklı bir sebeple yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan üç polis memurunun sağlık durumlarının stabil olduğu ve tedavilerinin ardından iyileşmelerinin beklendiği belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Güvenlik güçleri apartmanı ve çevresini kontrol altına alırken, saldırının ardından bölgede halka yönelik devam eden bir tehdit bulunmadığı duyuruldu. Saldırının neden gerçekleştirildiği, şüphelinin kimliği ve hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı.

Minnesota Valisi Tim Walz, eyalet yetkililerinin olayın ardından yerel kolluk kuvvetlerine destek sağladığını açıkladı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulması halinde kaynak ve personel desteği sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Yetkililer, saldırının nasıl başladığını ve şüphelinin olayla bağlantısını ortaya çıkarmak için soruşturmayı sürdürüyor.