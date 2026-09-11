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Halk TV Dünya ABD yeni İran yaptırımını duyurdu: Türkiye'de faaliyeti olan şirketler de var

ABD yeni İran yaptırımını duyurdu: Türkiye'de faaliyeti olan şirketler de var

ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı Ketaib Hizbullah ve Hizbullah'a destek veren kişi ve kuruluşlara yönelik "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında yaptırım uyguladı. Yaptırımlarda Türkiye'de faaliyeti bulunan şirketler de yer aldı.

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ABD yeni İran yaptırımını duyurdu: Türkiye'de faaliyeti olan şirketler de var

ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Ketaib Hizbullah (KH) ve Hizbullah'a destek veren kuruluş ve kişilere yönelik "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında yaptırım kararı aldığını duyurdu. OFAC ayrıca İran'daki şirketlere hizmet sağlayan bir kişi hakkında icra eylemi başlattığını ve İran Lisans Politikası Beyanı'nı sınırlı durumlar dışında varsayılan ret olarak güncellediğini bildirdi.

BESSENT'TEN AÇIKLAMA

Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik Dışlama Operasyonu, başarısız İran rejiminin yanında durmaya devam edenleri hedef alıyor. İster terörü finanse etsinler, ister kara para aklasınlar, ister İran'ın yaptırımlardan kaçmasına yardım etsinler, onları bulacağız, ABD finans sisteminden koparacağız ve rejimi ayakta tutan ağları dağıtacağız."

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KÜRESEL AĞLARA YÖNELİK HAMLE

Açıklamada, KH ve Lübnan Hizbullah'ın İran'ın Ortadoğu'daki etkisini güçlendirdiği, ABD ve müttefik güçleri için tehlike oluşturduğu ve kapsamlı yaptırım kaçırma planlarını kolaylaştırdığı iddia edildi. Hedeflerin Irak, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'ye yayıldığı öne sürüldü. Yaptırımların İran'ın bölgedeki "en etkili" gruplarını hedef aldığı kaydedildi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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