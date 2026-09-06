ABD ordusu karıştı: Pentagon kendi personelini yalan makinesine bağladı

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New York Times’ın haberine göre, sızıntının kaynağını arayan yönetim, ABD Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde görev yapan yaklaşık 50 üst düzey askeri ve sivil personele yalan makinesi (poligraf) testi uyguladı. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen bu uygulamada yetkililer tek tek teste tabi tutuldu.

"GİZLİ BİLGİLERİ BASINA KİM VERDİ?" SORGUSU

Yetkililere poligraf testi sırasında, İran’a yönelik operasyonlara ait gizli bilgileri basına ifşa edip etmedikleri yönünde sorular yöneltildi.

Soruşturmaya konu olan sızıntı raporları; ABD ordusunun çatışmalar nedeniyle elindeki mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediğini açıkça ortaya koyuyordu. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise üst düzey personelin yalan makinesine bağlanmasına ilişkin iddialar karşısında sessizliğini koruyarak yorum yapmaktan kaçındı.

Karargahta patlak veren bilgi sızıntısı ve güven krizinden önce, bölgeye sevk edilen donanma unsurlarında da benzer aksaklıklar kayıtlara geçmişti.

UÇAK GEMİLERİNDE ÇÜRÜK GIDA VE KÜFLÜ DUŞ KRİZİ

ABD'nin Ortadoğu'ya konuşlandırdığı uçak gemileri, olağanüstü uzun görev süreleri nedeniyle daha önce ağır lojistik ve insani sorunlarla gündeme gelmişti. Söz konusu askeri gemilerde; personelin bozulan ruh sağlığı, derinleşen tedarik problemleri, küflü duşlar, bozuk tuvaletler, yaşanan su kesintileri ve çürümüş gıda iddiaları basına yansımıştı.