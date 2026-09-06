İran’dan ABD’ye misilleme: 6 gemiyi hedef aldıklarını açıkladılar

İran ile ABD arasındaki gerilim, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki karşılıklı saldırılarla tırmanıyor.

İran basınında yer alan haberlere göre Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin İran’a ait ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık verildiğini bildirdi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, “Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Basra Körfezi'ndeki gemilere de uyarıda bulunularak, ABD'nin girişimleri doğrultusunda Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapılmaması istendi. İran tarafı, aksi durumda söz konusu gemilerin hedef alınacağını bildirdi.

ABD 3 İRAN TANKERİNİ VURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

İran’ın açıklaması, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İran’a ait 3 petrol tankerinin hedef alındığını duyurmasının ardından geldi.

ABD tarafı, İran Devrim Muhafızları’nın iki ABD savaş gemisine yönelik füze saldırılarının ardından 3 İran petrol tankerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. CENTCOM, iki tankerin kalıcı olarak devre dışı bırakıldığını, bir tankerin ise imha edildiğini bildirdi.

ABD ordusu İran'ın bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından Devrim Muhafızlarına ait 3 tankeri yok ettiğini duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari de ABD'yi "sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı" konusunda uyarmıştı.​​​​​​​ (AA)