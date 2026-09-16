ABD medyası 'Gizli zirve' dedi: CENTCOM 8 ülkeyle kritik Orta Doğu masasına oturdu!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), geçen hafta Almanya’da düzenlenen planlı bir konferans kapsamında 8 ülkeden üst düzey askeri liderleri ağırladı. Toplantıda Orta Doğu’da güvenlik işbirliğini güçlendirme imkanlarının ele alındığı bildirildi.

CENTCOM 8 ÜLKEDEN ASKERİ LİDERLERİ ALMANYA’DA AĞIRLADI

ABD’li bir yetkili, ABD medyasına yansıyan toplantı iddiasına ilişkin muhabirin sorusuna yazılı olarak cevap verdi.

Yetkili, "Geçen hafta CENTCOM, Almanya'da düzenlenen planlı bir konferans kapsamında 8 ülkeden üst düzey askeri liderleri ağırladı. Liderler, Orta Doğu'da güvenlik işbirliğini güçlendirme imkanlarını ele aldılar." ifadelerini kullandı.

TOPLANTIDA ORTA DOĞU GÜNDEMİ ELE ALINDI

CENTCOM tarafından yapılan açıklamaya göre toplantı, Almanya’da düzenlenen planlı bir konferans kapsamında gerçekleştirildi. Konferansa 8 ülkeden üst düzey askeri liderler katıldı.

Toplantının gündeminde Orta Doğu’da güvenlik işbirliğini güçlendirme imkanları yer aldı.

ABD MEDYASI GİZLİ TOPLANTI İDDİASINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

ABD medyasına yansıyan haberlerde ise CENTCOM Komutanı Brad Cooper’ın geçen hafta Almanya’da gizli bir toplantı düzenlediği iddia edilmişti.

Haberlerde Cooper’ın İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Mısır’dan üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldiği öne sürülmüştü.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada ise toplantının Almanya’da düzenlenen planlı bir konferans kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. (AA)