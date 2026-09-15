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Halk TV Dünya Dev isimlerin uyarılarını dinlemeyecekler: ABD'de yapay zeka başıboş kalacak

Dev isimlerin uyarılarını dinlemeyecekler: ABD'de yapay zeka başıboş kalacak

Yapay zeka devlerinin 'yavaşlama' konusunda ortak paydada birleşmesi sonrası ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, bakanlığın yapay zekayla bağlantılı suçları soruşturacağını ancak bu teknolojiyi düzenleyen bir kurum olmayacağını söyledi.

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Dev isimlerin uyarılarını dinlemeyecekler: ABD'de yapay zeka başıboş kalacak
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Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin yapay zeka geliştirmeleri konusunda gerçekleştirdiği “yavaşlama” çağrısına Sam Altman, Elon Musk ve Demis Hassabis’ten destek gelmesi sonrası ABD'de yeni bir gelişme yaşandı. ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, bakanlığın yapay zekayla bağlantılı suçları soruşturacağını ancak bu teknolojiyi düzenleyen bir kurum olmayacağını söyledi.

Blanche, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, yapay zekanın suçlarda ve seçimlerde kullanımına ilişkin bir soru üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekayla bağlantılı suçlarda mevcut ceza yasalarının uygulanacağını belirten Blanche, "Yapay zekayla bağlantılı herhangi biri ceza yasasını ihlal ederse bunu soruştururuz. Zaten bunu yaptık. Yapay zekanın kullanıldığı çok sayıda davada kişiler hakkında suçlama yönelttik." dedi.

"GÖREVİMİZ DÜZENLEMEK DEĞİL"

Adalet Bakanlığının görevinin yapay zekayı düzenlemek olmadığını vurgulayan Blanche, "Biz savcıyız, düzenleyici değiliz. Bu nedenle yapay zekayı düzenlemeye çalışmayacağız." ifadelerini kullandı.

Blanche, yapay zekanın toplum için "son derece faydalı" bir teknoloji olduğunu savunarak, buna rağmen son günlerde kamuoyundaki tartışmaların odağı haline geldiğini söyledi.

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TRUMP'A GÖRE UYARILAR 'HASTALIKLI BİR KOMPLO'

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla birlikte teknoloji şirketlerinin denetlenmesi ve yapay zekanın suçlarda kullanılmasına ilişkin tartışmalar son yıllarda yoğunlaştı.

Yapay zeka yarışında rakip olan teknoloji devleri aynı noktada buluşarak Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin “yavaşlama” çağrısına Sam Altman, Elon Musk ve Demis Hassabis gibi isimlerden destek gelmişti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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