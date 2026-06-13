ABD-İran anlaşması için geri sayım başladı! "24 saat içinde imzalanabilir"

ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindiği yönünde yeni açıklamalar geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tarafların uzun süredir üzerinde çalıştığı mutabakatın sonuçlanmasına çok az kaldığını belirterek, anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde tamamlanabileceği mesajını verdi.

Diplomatik kaynakların dikkatle takip ettiği süreçte Pakistan da hazırlıklarını hızlandırdı. Şerif, olası anlaşmanın elektronik ortamda imzalanabilmesi için gerekli teknik çalışmaların sürdüğünü, ardından gelecek hafta uzman heyetlerin katılımıyla teknik görüşmeler gerçekleştirileceğini ifade etti.

TARAFLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Tarafların müzakere sürecinde ortaya koyduğu iradeyi takdir eden Pakistan Başbakanı, hem ABD'ye hem de İran'a teşekkür etti. "Bölgedeki kardeşlerimize de destekleri için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi anlaşmanın, kalıcı barış için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz" açıklamasını yapan Şerif, yürütülen diplomatik çabaların yalnızca iki ülke arasındaki ilişkiler açısından değil, bölgesel istikrar bakımından da önemli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Şerif, ortaya çıkacak uzlaşının kalıcı barışın önünü açabilecek tarihi bir dönüm noktası olabileceğini belirterek, sürecin başarıyla sonuçlanmasının bölge genelinde tansiyonun düşmesine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu. (AA)