ABD–İran anlaşmasında tarihi değişiklik! Yüz yüze görüşme rafa kalktı

ABD ile İran arasında uzun süredir perde arkasında yürütülen diplomatik temasların yeni bir aşamaya geçtiği iddia edildi. Al Arabiya ve Al Hadath'ın haberine göre sürecin merkezindeki “İslamabad Anlaşması” Cenevre'de yapılması planlanan yüz yüze görüşmeler yerine, klasik diplomasi yöntemlerinin dışına çıkarak dijital imza modeliyle hayata geçirilecek.

Planlamaya göre, taraflar teknik ayrıntıları netleştirmek için daha sonraki aşamada İslamabad’da fiziksel bir araya gelerek nihai çerçeveyi oluşturacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILACAK

Sızan bilgilere göre anlaşmanın en dikkat çekici maddeleri ekonomik ve enerji dengelerini doğrudan etkileyecek. Anlaşmaya göre ABD’nin, İran’a ait küresel finans sisteminde dondurulmuş milyarlarca dolarlık varlığı serbest bırakması ve enerji ihracatına yönelik ağır yaptırımları aşamalı şekilde kaldırması beklenirken İran, bölgesel ve küresel ticaret için kritik önemdeki Hürmüz Boğazı üzerindeki fiili kısıtlamaları sona erdirerek deniz trafiğini yeniden tamamen açmayı kabul etti.

60 GÜNLÜK ERTELEME FORMÜLÜ

Taslakta en dikkat çekici geçici mekanizmalardan biri de nükleer program başlığında ortaya çıktı.

Buna göre ABD Başkanı Donald Trump tarafından sert müdahale gerekçesi olarak gösterilen İran’ın nükleer faaliyetleri konusunda nihai kararlar 60 günlüğüne askıya alınacak. Bu süre boyunca kalıcı çözüm için müzakerelerin devam etmesi planlanıyor.

Ayrıca ABD’nin, İran’ın füze programına yönelik bazı kısıtlama taleplerinden bu aşamada geri adım attığı, İran’ın savaş tazminatı taleplerinin ise müzakere masasından çıkarıldığı ifade edildi.

İRAN ZAFERİNİ İLAN ETTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada süreci “dönüm noktası” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreçten daha güçlü çıktık. Sahadaki gerilimden diplomasiye geçiş, İran’ın kararlılığının sonucudur.”

Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine ilişkin kontrolün sürdüğünü vurgularken, bölgedeki caydırıcılığın devam edeceği mesajını verdi.

WASHINGTON TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Öte yandan Washington cephesi daha temkinli bir dil kullanıyor. İsmi açıklanmayan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, anlaşmanın “koşulsuz bir serbestlik” içermediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokları tamamen imha edilecek,

Nükleer program kademeli olarak tasfiye edilecek,

Tüm ekonomik açılımlar, taahhütlerin eksiksiz uygulanmasına bağlı olacak,

Bölgesel silahlı gruplara finansal destek kesilecek.

PİYASALARDA SERT TEPKİ

Diplomatik gelişmeler küresel piyasalara da hızlı yansıdı. Anlaşma ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte hisse senetleri birçok bölgede yükselişe geçti.

Enerji piyasasında ise sert bir gevşeme yaşandı. Brent petrol fiyatları kısa sürede yüzde 3’ün üzerinde değer kaybederek son haftaların en düşük seviyelerine geriledi.