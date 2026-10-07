ABD Dışişleri Bakanı Atina'da: Türkiye gerilimi sürerken Yunanistan’a destek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu’nun altıncı turu kapsamında Yunanistan’ın başkenti Atina’da temaslarda bulundu. Rubio’nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ile görüşmesinde bölgesel güvenlik, savunma iş birliği ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin yanı sıra Ankara-Atina hattındaki gerilim de gündeme geldi.

"VAZGEÇİLMEZ BİR NATO ORTAĞI"

Rubio, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz başta olmak üzere küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde ABD ile Yunanistan arasındaki stratejik ortaklığın öneminin daha da arttığını söyledi.

Yunanistan’ı “vazgeçilmez bir NATO ortağı” olarak nitelendiren Rubio, ülkenin bölgesel istikrar açısından önemli bir konumda bulunduğunu belirterek, Yunanistan’ın ABD’nin Doğu Akdeniz’deki varlığının temel dayanaklarından biri olduğunu ifade etti.

ATİNA'DAN TÜRKİYE MESAJI

Görüşmede Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de öne çıktı.

Gerapetritis, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de “istikrar çıpası” olduğunu savunarak, bölgesel meselelerde “uluslararası hukuka saygının yol gösterici bir ilke” olması gerektiğini söyledi.

Yunan bakan, Atina ile Washington arasındaki ilişkilerin “hiç olmadığı kadar güçlü” olduğunu belirterek özellikle savunma alanındaki iş birliğinin benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Gerapetritis, ABD'nin Girit'teki Suda Körfezi ve Dedeağaç’taki askeri varlığı ile Yunanistan’ın F-35 tedarikinin iki ülke arasındaki stratejik savunma ortaklığının göstergeleri olduğunu söyledi.

Yunanistan’ın bölgesinde “güvenilir bir güvenlik sağlayıcısı” konumunda olduğunu belirten Gerapetritis, Kıbrıs konusunda ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde yeniden birleşme çözümünü savundu.

F-35 VE ASKERİ ANLAŞMALAR MASADA

Rubio’nun Atina ziyaretinde savunma iş birliği de önemli başlıklardan biri oldu.

ABD ile Yunanistan arasında F-35 savaş uçaklarının yanı sıra modernize edilen F-16 Viper filosu için füze ve öz savunma sistemleri dahil çeşitli Amerikan yapımı silahların tedarikine ilişkin anlaşmalar bulunuyor.

Tarafların ayrıca Black Hawk ve MH-60R helikopterleri için sürdürülebilir destek anlaşmalarını da imzalaması bekleniyor.

Yunanistan’ın NATO’nun savunma harcamaları hedeflerini istikrarlı biçimde aşması da görüşmelerde öne çıkan başlıklardan biri oldu.

MİÇOTAKİS İLE DE GÖRÜŞECEK

Rubio’nun Atina programı Gerapetritis görüşmesiyle sınırlı kalmayacak. ABD Dışişleri Bakanı’nın akşam saatlerinde antik Atina demokrasisinin sembollerinden Pnyx Tepesi’nde konuşma yapması, ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.

ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu ise bölgesel meselelerin yanı sıra güvenlik, savunma, enerji, denizcilik, teknoloji, ticaret ve yatırımları kapsıyor. Mekanizma, iki ülke arasındaki düzenli istişareleri güçlendirmek amacıyla Aralık 2018'de başlatılmıştı. Diyaloğun son turu Şubat 2024'te Washington'da, dönemin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde gerçekleştirilmişti.