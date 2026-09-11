9 ülkeyi aşmıştı! İsveç Prensesi'nin adını verdiği yavru leylek Karaman’da ölü bulundu

İsveç'te başlayan ve Afrika'ya uzanması beklenen göç yolculuğu, Karaman'da trajik biçimde sonlandı. İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın temmuz ayında bizzat halkaladığı ve kendi adını verdiği yavru leylek, binlerce kilometrelik yolun ardından Türkiye'de ölü bulundu.

“Victoria” adı verilen yavru leyleğin, göç sırasında taşıdığı verici sayesinde takip edildiği öğrenildi. Kuşun vericisinden gelen sinyalin uzun süre aynı noktada kalması üzerine durum fark edildi. Sinyalin Karaman'dan geldiğinin belirlenmesinin ardından yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal medya üzerinden bölgedekilerden yardım istedi.

ALTI LEYLEK HAYATINI KAYBETTİ

Çağrı üzerine iki aile, sinyalin geldiği bölgeye giderek arama yaptı. Ancak ekiplerin karşılaştığı manzara yalnızca vericili leyleğin ölümünden ibaret değildi. Enerji nakil hatlarının altında toplam altı ölü leylek bulundu.

Tüydeş, Victoria'nın da elektrik hatları nedeniyle ölmüş olabileceğinden şüphelendiğini açıkladı. Fotoğrafçı, olayın ardından yaptığı paylaşımda yaşananları “Üzücü, mahcup edici ve tokat gibi bir hikaye” sözleriyle değerlendirdi.

PRENSESİN ELLERİYLE HALKALADIĞI LEYLEKTİ

Ölen kuşun kimliği üzerindeki halka ve verici bilgilerinin incelenmesiyle ortaya çıktı. İsveçli kuş araştırmacılarından alınan bilgiler, yavru leyleğin hikayesinin İsveç'in güneyinde başladığını gösterdi.

Ülkedeki kuş koruma çalışmaları kapsamında aynı yuvada bulunan iki yavru leylek temmuz ayında halkalandı ve vericilerle takip edilmeye başlandı. Çalışmaya İsveç Veliaht Prensesi Victoria da katıldı ve yavrulardan birini bizzat elleriyle halkaladı.

Yavru leyleğe daha sonra Victoria'nın adı verildi. Aynı yuvada büyüyen kardeşine ise Prenses Victoria'nın eşi Prens Daniel'in adı verildi.

İki yavru, 2 Ağustos'ta yuvadan ayrılarak güneye doğru göç etmeye başladı. Ancak kardeşlerden Victoria'nın yolculuğu, Afrika'ya ulaşamadan Türkiye'de noktalandı.

DOKUZ ÜLKE GEÇTİ

Verici kayıtlarına göre Victoria, Karaman'a ulaşıncaya kadar yaklaşık 3 bin 500 kilometre yol uçtu.

İsveç'ten başlayan rota sırasıyla:

İsveç → Danimarka → Almanya → Çekya → Avusturya → Macaristan → Sırbistan → Bulgaristan → Türkiye şeklinde ilerledi.

Böylece genç leylek, ölümünden önce dokuz ülkenin üzerinden geçti.

Afrika'ya doğru devam etmesi beklenen göç yolculuğu ise Karaman'da sona erdi.

DOKUZ LEYLEKTEN YALNIZCA BİRİ TÜRKİYE'DEN GEÇTİ

Tüydeş'in İsveçli araştırmacılardan aldığı bilgilere göre bu yıl ülkede verici takılan dokuz leylek takip ediliyordu. Bunların beşinin takibi bu yıl başlamış, dört leyleğin takibi ise geçen yıldan devam etmişti. Dokuz kuş arasında göç rotasını Türkiye üzerinden sürdüren tek leylek Victoria oldu.

Aynı yuvada büyüyen kardeşi Daniel ile diğer vericili leyleklerin ise farklı bir güzergah izleyerek batıya yönelmesi bekleniyor. Bu kuşların İspanya üzerinden ilerleyip Cebelitarık Boğazı'nı geçerek Afrika'ya ulaşmaları öngörülüyor.