7 gün boyunca okyanusta ölümle savaştı! Hayatta kalmak için çiğ yengeçle beslendi

Çin'de yaşayan 40 yaşındaki Qin Jianping'in tatil için gittiği Hainan Adası'nda yaşadığı olay, bölgede büyük yankı uyandırdı. Sıradan bir sahil yürüyüşü sırasında yaşanan talihsiz kaza, Qin'i günler sürecek bir yaşam mücadelesinin içine sürükledi.

Edinilen bilgilere göre Qin, 27 Mayıs gecesi Haikou kıyısında yürüdüğü sırada kaygan bir meyve kabuğuna basarak dengesini kaybetti ve denize düştü. O sırada yanında cep telefonu bulunmayan Qin, yardım çağırma imkanı bulamadı. Güçlü dalgalar ve akıntılar nedeniyle kıyıya yüzerek dönmeye çalışsa da başarılı olamadı.

HAYATTA KALMAK İÇİN AKILALMAZ YÖNTEMLER DENEDİ

Denizde uzun süre kalacağını anlayan Qin, üzerindeki ağırlıklardan kurtulmak amacıyla eşyalarını çıkardı. Bir süre sonra karşısına çıkan bir şamandıraya ulaşmayı başaran adam, yaşamını bu yüzer cisme tutunarak sürdürdü.

Açık denizde geçen günler boyunca açlık, susuzluk ve uykusuzlukla mücadele eden Qin, zaman zaman gerçeklikle bağını kaybettiğini ve halüsinasyonlar gördüğünü anlattı. Hayatta kalma mücadelesinin en kritik anlarından biri ise beşinci günde yaşandı. Karşılaştığı bir seyir şamandırasının üzerinde bulunan küçük deniz yengeçlerini fark eden Qin, başka seçeneği olmadığı için onları çiğ halde tüketmeye başladı. Yaklaşık 80 yengeç yediğini belirten Qin, susuzluğunu bastırabilmek için deniz suyu ve kendi idrarını içmeyi denediğini söyledi.

BALIKÇILAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Yaşam savaşı, 2 Haziran'da Hainan açıklarında sona erdi. Kıyıdan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Qin, bölgede avlanan iki balıkçı tarafından fark edildi. Çıplak ve son derece bitkin halde kurtarılan adam, vakit kaybedilmeden hastaneye kaldırıldı.

DOKTORLARI ŞAŞIRTAN OLAY

Doktorlar, Qin'in ciddi seviyede susuz kaldığını ve uzun süre denizde bulunmasına bağlı olarak çeşitli cilt enfeksiyonları geliştirdiğini açıkladı. Yoğun bakımda iki gün tedavi gören Qin'in sağlık durumunun daha sonra stabil hale geldiği bildirildi. Uzmanlar, çiğ yengeç tüketiminin sindirim sisteminde iltihaplanmaya neden olduğunu ancak bu besinleri yememiş olması halinde hayatta kalma şansının çok daha düşük olabileceğini değerlendirdi.

Yetkililer, Qin Jianping'in yaşadıklarının açık denizde hayatta kalma konusunda son derece sıra dışı bir örnek olduğunu belirtirken, adamın yedi gün boyunca sürüklenmesine rağmen kurtulabilmesinin büyük bir şans ve dayanıklılık hikayesi olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.