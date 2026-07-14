5 saat süren saldırı dalgası sona erdi! ABD, İran'ın askeri altyapısını hedef aldı

ABD ile İran arasındaki gerilim yeni bir askeri operasyonla daha tırmandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın farklı bölgelerinde bulunan askeri hedeflere yönelik planlanan son saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı.

CENTCOM'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre operasyon yaklaşık 5 saat sürdü. Harekât kapsamında İran'ın güneyindeki stratejik askeri noktalar hedef alınırken, Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas'ta bulunan askeri tesislere saldırılar düzenlendi.

KRİTİK NOKTALAR HEDEF ALINDI

Açıklamada, operasyon sırasında İran'ın kıyı savunma sistemleri, balistik füze altyapıları, insansız hava aracı (İHA) üsleri ile deniz kuvvetlerine ait askeri unsurların hassas güdümlü mühimmat kullanılarak vurulduğu ifade edildi. ABD ordusu, operasyonun önceden belirlenen askeri hedeflere yönelik gerçekleştirildiğini ve saldırıların planlanan son dalgasının tamamlandığını bildirdi.

BÖLGEDE 50 BİN ASKER GÖREV YAPIYOR

CENTCOM ayrıca Ortadoğu'daki Amerikan askeri varlığına da dikkat çekti. Bölgede 50 binden fazla ABD askerinin görev yaptığı belirtilirken, bu kuvvetlerin olası tehditlere karşı yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

ABD tarafından operasyonun tamamlandığının duyurulması, İran ile Washington arasındaki askeri gerilimin yeni bir aşamaya taşındığı yönünde değerlendirilirken, Tahran yönetiminin saldırılara nasıl karşılık vereceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.