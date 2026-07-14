Son Dakika | Trump 'çok sert vuracağız' demişti: ABD İran'a saldırı başlattı
Son dakika... ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarını üst üste üçüncü gece gerçekleştirdi. İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki Bender Abbas kenti ve Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
ABD ordusu, İran'daki hedeflere yönelik saldırılarını üst üste üçüncü gece sürdürdü. İran devlet televizyonu, saldırıların ardından ülkenin güneyindeki stratejik liman kenti Bender Abbas'ta patlama sesleri duyulduğunu duyurdu. Ayrıca Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda da iki patlama meydana geldiği bildirildi.
TRUMP 'ÇOK SERT VURACAĞIZ' DEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'ne İran'a yönelik yeni operasyon başlatıldığını resmen bildirmesinden kısa bir süre sonra "Bu gece ve yarın İran'ı çok sert vuracağız" açıklamasını yapmıştı. Açıklamadan saatler sonra İran'da patlamalar bildirildi.
İşte son gelişmeler...
CENTCOM'DAN SALDIRI AÇIKLAMASI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından saldırıların başlangıcına ilişkin yapılan açıklamada operasyonların ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla başladığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:
"ABD Merkez Komutanlığı, Başkomutan'ın talimatı doğrultusunda, İran'a karşı art arda gelen üçüncü gece saldırılarına başladı. Bu saldırılar, İran güçlerine ağır bir bedel ödetmeye devam edecek ve Hürmuz Boğazı'ndaki masum sivillere ve ticari gemilere saldırma kabiliyetlerini zayıflatacaktır."