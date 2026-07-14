Son Dakika | Trump 'çok sert vuracağız' demişti: ABD İran'a saldırı başlattı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından saldırıların başlangıcına ilişkin yapılan açıklamada operasyonların ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla başladığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Merkez Komutanlığı, Başkomutan'ın talimatı doğrultusunda, İran'a karşı art arda gelen üçüncü gece saldırılarına başladı. Bu saldırılar, İran güçlerine ağır bir bedel ödetmeye devam edecek ve Hürmuz Boğazı'ndaki masum sivillere ve ticari gemilere saldırma kabiliyetlerini zayıflatacaktır."