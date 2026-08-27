4 milyar dolar harcadı: Dev teleskop uzaya gönderiliyor

NASA, evrenin en büyük gizemlerinden bazılarını araştırmak için geliştirdiği Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nu fırlatmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 4 milyar dolarlık proje kapsamında teleskop; karanlık enerji ve karanlık maddeyi inceleyecek, çok büyük ölçeklerde yerçekimini test edecek ve Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri arayacak.

Fırlatmanın pazar günü NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilmesi planlanıyor. Roman Uzay Teleskobu, SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle yörüngeye gönderilecek. NASA yetkililerine göre fırlatma, daha önce planlanandan dokuz ay önce gerçekleşecek.

ROMAN, HUBBLE VE WEBB'İN İZİNİ SÜRDÜRECEK

1990'da fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu ile 2021'de uzaya gönderilen James Webb Uzay Teleskobu'nun ardından NASA'nın yeni amiral gemisi gözlemevi olacak Roman, halen görev yapan iki teleskobun elde ettiği bilgileri genişletebilecek özelliklere sahip.

Roman'ın en önemli özelliklerinden biri geniş panoramik görüntü kapasitesi ve yüksek tarama hızı olacak. Bu sayede bilim insanları, evrenin daha geniş bölgelerini daha önce mümkün olmayan ölçekte inceleyebilecek. Gözlemlerle evrenin yapısı, bileşimi ve zaman içindeki gelişimi araştırılacak.