Güneş'ten Dünya'ya doğru dev bir patlama geliyor: Tarih belli oldu!
Güneş’ten Dünya’ya doğru dev bir patlama geliyor. 25 Ağustos’ta meydana gelen güçlü patlamanın ardından uzaya yayılan plazma bulutunun 28 Ağustos’ta Dünya’yı etkilemesi bekleniyor. NOAA, orta şiddette jeomanyetik fırtına uyarısı yaptı.
Güneş’te meydana gelen güçlü patlamanın ardından Dünya’ya doğru ilerleyen plazma bulutu için uyarı yapıldı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), etkinin 28-29 Ağustos’ta Dünya’ya ulaşabileceğini açıkladı.
DÜNYA’DA JEOMANYETİK FIRTINA BEKLENİYOR
NOAA, 28 Ağustos için orta şiddette bir jeomanyetik fırtına bekliyor. Güneş’ten gelen parçacıkların Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime girmesi bekleniyor.
GÜNEŞ’TE GÜÇLÜ PATLAMA MEYDANA GELDİ
25 Ağustos’ta Güneş’te M6.9 sınıfında güçlü bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından uzaya yayılan parçacıkların bir bölümünün Dünya yönünde ilerlediği belirtildi.
KUZEY IŞIKLARI YENİDEN GÖRÜLEBİLECEK
Güneş’ten gelen parçacıkların etkisiyle özellikle kuzey bölgelerde gökyüzünde renkli ışıklar oluşabilir. Ancak ışıkların nerelerde görüleceği, fırtınanın gücüne ve Dünya’ya ulaşan parçacıkların özelliklerine bağlı olacak.
ETKİSİ 28 VE 29 AĞUSTOS’TA GÖRÜLECEK
Space'in aktardığına göre, Uzmanların tahminlerine göre Güneş kaynaklı hareketliliğin Dünya üzerindeki etkileri 28 ve 29 Ağustos’ta daha belirgin hale gelebilir. NOAA, gelişmelerin yakından takip edilmesini sürdürüyor.