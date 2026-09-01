30 yıl sonra gizem çözüldü: Tupac cinayetinde katil belli oldu

Las Vegas'taki Clark County Bölge Mahkemesi'nde görülen davada jüri, 63 yaşındaki Davis'in Shakur'un ölümündeki rolü nedeniyle cinayetten suçlu olduğuna hükmetti. Jüri, yaklaşık üç saat süren değerlendirmenin ardından kararını açıkladı.

DAVANIN MERKEZİNDEKİ İTİRAFLAR

Davis'in 2019 tarihli anı kitabı "Compton Street Legend" da dahil olmak üzere, sanığın cinayetle ilgili kendi itirafları davanın en önemli delilleri arasında yer aldı. Savcılık, Davis'in farklı yıllardaki dört ayrı olayda kaydedilen sekiz saatlik konuşmalarını mahkemeye sundu.

CİNAYET GECESİ

7 Eylül 1996 gecesi, Shakur ve plak şirketi kurucusu Marion "Suge" Knight, MGM Grand'daki Mike Tyson boks maçına gitmişti. Rapçinin ekibinin daha önce Davis'in yeğeni Orlando Anderson'ı dövdüğü öne sürüldü. Shakur ve Knight, partinin yolunda giderken kırmızı ışıkta durduklarında yanlarına yanaşan beyaz bir Cadillac'tan ateş açıldı.

KİTAPTAKİ İFADELER

Davis, anı kitabında olay anında o araçta olduğunu ve yanında .40 kalibrelik bir Glock taşıdığını yazmıştı. Davis, "Yeğenime saldırmaları bize bir şeyler yapmak için yeşil ışık yaktı. Pac yanlış oyunu seçti" ifadelerini kullanmıştı.

MAHKEME SÜRECİ VE KARAR

Clark County Bölge Savcısı Marc DiGiacomo ve Başsavcı Yardımcısı Binu Palal, davada 25 tanık dinletti. Jüri kararını açıkladığında Shakur'un kız kardeşi Sekyiwa Shakur gözyaşlarına boğulurken, Davis'in oğlu yüzünü elleriyle kapattı. Yargıç Carli Kierny, Davis'in ceza duruşmasını 13 Ekim olarak belirledi.