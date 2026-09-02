3 bin yıllık hazine müzeden çalındı: Hırsızlar 4 dakikada kaçtı!

3 bin yıllık tarihi hazinenin sergilendiği müzede yaşanan soygun, yetkilileri şaşkına çevirdi. Hırsızlar, sabahın erken saatlerinde bir pencereden binaya girerek alarmı harekete geçirdi.

Sadece 4 dakika içinde hazinenin büyük bölümünü yanlarına alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

ALARM ÇALDI, 4 DAKİKA SONRA HAZİNE YOKTU

Hırsızların müzeye girmesiyle alarmlar çalmaya başladı. Saat 05.24’te ise şüpheliler, Villena Hazinesi’nin büyük bölümüyle birlikte olay yerinden kaçmıştı.

Müze sözcüsü hırsızlığı “çok hızlı ve çok profesyonel” olarak nitelendirdi. Soygun öncesinde şehrin spor merkezinde de alarm çaldığı belirtilirken, yetkililer bu olayın müze soygunuyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

“HAZİNENİN BÜYÜK BİR KISMINI ALDILAR, KESİNLİKLE YIKILDIK”

Olay, 27 Ağustos günü saat 05.20 sıralarında meydana geldi. Soygunun gerçekleştiği müze İspanya’nın Villena kentinde bulunuyor. Villena Belediye Başkanı Fulgencio Cerdán, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hazinenin büyük bir kısmını aldılar,” dedi.

Cerdán, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Kesinlikle yıkıldık; hatta titriyorum. Doğrusu, Villena halkı için bu bizi mahvetti. Bu bizim mirasımızın, zenginliğimizin bir parçası.” ifadelerini kullandı.

ÇALINAN ALTINLARIN DEĞERİ 2 MİLYON DOLAR

Yetkililer, soygunda ele geçirilen altının değerinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor. Ancak Villena Şehir Konseyi sözcüsü David Cérdan, “3.000 yıllık bir mezar hazinesine fiyat biçmek imkansız” diyerek hazinenin yalnızca maddi değer üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Villena Hazinesi, yaklaşık MÖ 1000 yılına tarihlenen Bronz Çağı’na ait bir define. Koleksiyonda düzinelerce altın bilezik ve kasenin yanı sıra gümüş, demir ve kehribardan yapılmış eserler de bulunuyor.

HAZİNE 1963’TE TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

Villena Hazinesi, 1963 yılında arkeolog José María Soler tarafından Villena’daki bir inşaat sırasında bulunan altın bir bileziğin ardından keşfedildi. Hazine, o tarihten bu yana Villena arkeoloji müzesinin en önemli parçalarından biri haline geldi ve dünyanın farklı yerlerindeki sergilerde yer aldı.

Koleksiyonda iki demir eser de bulunuyor. Son araştırmalar, bu eserlerin meteorit demirinden yapılmış olabileceğini gösteriyor. Deutsche Welle’den Mark Hallam, söz konusu eserlerin “Batı Avrupa'da demir kullanımının bilinen en eski örneği” olduğunu aktardı.

HIRSIZLAR KAÇARKEN TARİHİ TACI YERE DÜŞÜRDÜ

İlk raporlara göre hırsızlar, müzede hazinenin yalnızca birkaç parçasını bıraktı. Bunların arasında üç gümüş kap, bir bilezik ve tarih öncesi bir tören asasının parçaları bulunuyor.

Hırsızların ayrıca müzenin tarihi taçlarından birini düşürdüğü ve tacın olay yerinde bulunduğu belirtildi.

“AVRUPA’NIN EN OLAĞANÜSTÜ ALTIN BULUNTULARINDAN BİRİ”

İspanya’daki Alicante Üniversitesi’nde tarihçi olan Gabriel García Atiénzar, hazinenin önemine dikkat çekerek, “Avrupa'da keşfedilen en olağanüstü tarih öncesi altın buluntularından biri ve bence İber Yarımadası'ndaki Geç Bronz Çağı toplumlarını anlamak için en önemli arkeolojik buluntulardan biri” değerlendirmesinde bulundu.

SOYGUN, EUROPOL RAPORUNDAN GÜNLER SONRA GELDİ

Hırsızlık, Avrupa Birliği’nin kolluk kuvvetleri teşkilatı Europol’ün Avrupa genelindeki müze soygunlarıyla ilgili bir rapor yayımlamasından yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti.

Raporda müze soygunlarında kullanılan şiddet yöntemlerinde artış, yüksek değerli ve kültürel açıdan önemli eserlere yönelik ilginin artması ve sosyal medya üzerinden eleman devşiren suç gruplarının ortaya çıkması gibi tespitler yer aldı.

AVRUPA MÜZE SOYGUNU DALGASIYLA ÇALKALANIYOR

Son aylarda çok sayıda önemli müze hırsızlığı da gündeme geldi. Ağustos ayının başında İtalyan yetkililer, mart ayında çalınan Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne ve Henri Matisse’e ait üç tablonun bulunduğunu açıkladı.

Ertesi gün Sicilya’daki bir müzeden Rönesans ustası Antonello da Messina’ya ait dört eser çalındı. Smithsonianmag'a göre, aynı dönemde yetkililer, bestecinin 270’inci doğum günü dolayısıyla Salzburg’da halka açık bir alanda sergilenen 210 minyatür Mozart heykelciğinin kaybolduğunu bildirdi.

Temmuz ayında ise Fransa’daki Lalique Müzesi’nden yaklaşık 5 milyon dolar değerinde mücevher ve sanat eseri çalındı. Fransa’da ayrıca geçen sonbaharda Louvre Müzesi’nde gerçekleşen ve 100 milyon dolardan fazla değerde kraliyet mücevherinin çalındığı tarihi soygunun etkisi sürüyor.