2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibini açıkladı. Ödül, Belçika doğumlu fizikçi Francis Halzen'e verildi. Halzen, Güney Kutbu'nda kurulan IceCube Nötrino Gözlemevi'nin geliştirilmesindeki belirleyici rolü ve astrofiziksel kaynaklardan gelen yüksek enerjili nötrinoların keşfine yaptığı katkılar nedeniyle Nobel'e layık görüldü.

Nobel Komitesi, Halzen'in bilimsel vizyonu ve ısrarcılığının "yeni bir astronomi türünün" önünü açtığını vurguladı. Halzen, uzun yıllara yayılan çalışmalarıyla nötrinoların evrenin en enerjik ve uzak bölgelerini incelemek için kullanılmasını sağlayan sistemin başındaki isimlerden biri oldu.

GÜNEY KUTBU'NDA DEV BİR TELESKOP

Halzen'in Nobel'e uzanan çalışmasının merkezinde IceCube bulunuyor. Ancak bu sıradan bir teleskop değil. Gözlemevi, Güney Kutbu'nda yaklaşık 1 kilometreküplük doğal Antarktika buzunun içine yerleştirilmiş binlerce ışık sensöründen oluşuyor.

IceCube'un ana dedektöründe 5 bin 160 dijital optik modül bulunuyor. Sensörler, yüzeyin yaklaşık 1.450 ila 2.450 metre altında buzun içine yerleştirildi. Nötrinolar doğrudan görülmezken, bu parçacıkların buzla çok nadir gerçekleşen etkileşimleri sonucunda ortaya çıkan ışık izleri sensörler tarafından yakalanıyor. Bilim insanları bu izlerden nötrinonun enerjisini ve geliş yönünü hesaplayarak parçacığın uzaydaki kaynağı hakkında bilgi elde ediyor.

Bu yöntem, bilim insanlarının yalnızca ışığa dayalı geleneksel gözlemlerle ulaşamadığı kozmik olayları incelemesine imkan veriyor. Nötrinolar elektrik yükü taşımadıkları için manyetik alanlardan sapmadan uzayda ilerleyebiliyor ve kaynaklarından Dünya'ya kadar yolculuk ederken çok az etkileşime giriyor. Bu nedenle süpernova patlamaları, gama ışını patlamaları ve kara deliklerin çevresindeki aşırı enerjik süreçler hakkında doğrudan ipuçları taşıyabiliyorlar.

HAYALET PARÇAÇIKLARIN PEŞİNDE

Nötrinolar, maddeyle son derece zayıf etkileşime girdikleri için uzun süredir "hayalet parçacıklar" olarak tanımlanıyor. Her saniye trilyonlarca nötrino insan vücudunun içinden geçmesine rağmen bunların büyük bölümü hiçbir iz bırakmadan yoluna devam ediyor.

Halzen'in fikri ise bu görünmez parçacıkları yakalayabilmek için Dünya'nın kendisini bir dedektör olarak kullanmaktı. Antarktika'nın berrak buzunun devasa bir parçacık dedektörüne dönüştürülebileceği düşüncesi üzerinde 1980'lerden itibaren çalışmaya başladı. IceCube'un öncülü olan AMANDA deneyleriyle başlayan süreç, sonunda dünyanın ilk kilometreküp ölçekli nötrino teleskobunun kurulmasına uzandı.

IceCube'un inşası 2010 yılında tamamlandı. Güney Kutbu'nun son derece zorlu koşullarında yürütülen projede, yaklaşık 2,5 kilometre derinliğe kadar ulaşan delikler açıldı ve sensör dizileri buzun içine yerleştirildi.

EVRENİN DERİNLİKLERİNDEN GELEN SİNYAL

IceCube'un en önemli başarılarından biri 2013 yılında geldi. Araştırmacılar, enerjileri 30 ila 1.200 teraelektronvolt arasında değişen son derece yüksek enerjili nötrinolar tespit etti. Bu parçacıkların Dünya atmosferindeki süreçlerle açıklanamayacak özellikler taşıması, dış uzaydan gelen astrofiziksel nötrino akışına ilişkin güçlü kanıt sağladı.

Bu keşif, nötrino astronomisinin önünü açtı. Artık evren yalnızca ışık aracılığıyla değil, nötrinolar üzerinden de incelenebiliyordu.

IceCube daha sonraki yıllarda yüksek enerjili nötrinoların muhtemel kaynaklarını da araştırdı. Gözlemevi, süper kütleli kara deliklerin bulunduğu aktif galaksilerle bağlantılı nötrino emisyonlarına ilişkin kanıtlar ortaya koyarken, Samanyolu'ndan gelen nötrinoların tespit edilmesi de projenin bilimsel kapsamını genişletti.

82 YAŞINDA NOBEL

Belçika'nın Tienen kentinde 1944 yılında doğan Francis Halzen, uzun yıllardır ABD'deki Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde görev yapıyor. Üniversitenin fizik bölümünde Gregory Breit Profesörü ve Vilas Araştırma Profesörü olan Halzen, parçacık fiziği, astrofizik ve kozmoloji alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Halzen aynı zamanda 2026 yılında Amerikan Fizik Derneği'nin araştırma alanındaki en önemli ödüllerinden biri olan APS Medal for Exceptional Achievement in Research ödülüne de layık görülmüştü. Binlerce bilimsel çalışmaya imza atan fizikçi, IceCube'un baş araştırmacısı olarak projenin kuruluşundan itibaren çalışmalarını sürdürdü.

2026 Nobel Fizik Ödülü'nün para ödülü ise 12 milyon İsveç kronu, yani yaklaşık 1,2 milyon dolar olarak açıklandı. Ödül töreni Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek.