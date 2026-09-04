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Halk TV Dünya 10 yaşındaki çocuk 80 metrelik kuyuda 30 saattir kurtarılmayı bekliyor

10 yaşındaki çocuk 80 metrelik kuyuda 30 saattir kurtarılmayı bekliyor

Cezayir'de ailesine ait çiftlikteki yaklaşık 80 metre derinliğindeki kuyuya düşen 10 yaşındaki Eyüb'ü kurtarma çalışmaları 30 saati aşkın süredir devam ediyor. Ekipler, dar kuyuda mahsur kalan çocuğa ulaşmak için yatay geçit açıyor.

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10 yaşındaki çocuk 80 metrelik kuyuda 30 saattir kurtarılmayı bekliyor
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Cezayir'in batısındaki El Beyaz Vilayeti'ne bağlı Ghasul beldesinde, ailesine ait çiftlikte bulunan yaklaşık 80 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen 10 yaşındaki Eyüb'ü kurtarma çalışmaları 30 saati aşkın süredir devam ediyor.

Eyüb'ün evin önünde oynadığı sırada kuyunun ağzını kapatan ve zamanla yıpranan tahta levhanın kırılması sonucu kuyuya düştüğü belirtildi. Oğlunun kuyuya düştüğünü fark eden baba Muhammed Fayid, hemen kuyunun başına giderek Eyüb'le iletişim kurmaya çalıştı. Fayid, oğlunun kendisine son olarak "Baba, beni çıkar." diye seslendiğini söyledi.

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DAR KUYU KURTARMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Çapı 40 santimetreyi geçmeyen kuyuda mahsur kalan çocuğa doğrudan ulaşmak mümkün olmazken, gevşek toprak ve göçme riski de çalışmaları güçleştiriyor. Kuyunun bazı bölümlerinde bulunan sert kaya tabakaları nedeniyle ekipler ilerlemekte zorlanıyor.

Kurtarma ekipleri, Eyüb'ün bulunduğu noktaya ulaşabilmek için kuyunun çevresinde yatay bir geçit açıyor. Kaya tabakalarında yapılan kazı sırasında olası göçmelerin önüne geçmek amacıyla çalışmalar kontrollü şekilde yürütülüyor. Ekipler hem çocuğun hem de kurtarma görevlilerinin güvenliğini sağlamak için yoğun çaba harcıyor. Eyüb'ün sağlık durumuna ilişkin ise henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

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ÇOK SAYIDA EKİP KURTARMA OPERASYONUNDA

Olayın ardından El Beyaz Valiliği'nde Vali Nurreddin Bilaribi başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Kurtarma çalışmalarına sivil savunma ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçleri, askeri birimler ve yerel makamlar da katılıyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, operasyon için ağır iş makineleri, kuyulara yönelik özel kamera sistemleri, sağlık ve destek ekipleri ile donanımlı ambulansın bölgeye gönderildiği belirtildi. Çalışmaların "kesintisiz, azami dikkat ve tam hazırlıkla" sürdüğü bildirildi.

Kazı çalışmalarının uzman ekiplerin müdahalesiyle eş zamanlı devam ettiği ve kurtarma operasyonu için gerekli tüm imkanların seferber edildiği kaydedildi.

AİLE KURTARILACAĞI ANI BEKLİYOR

Eyüb'ün düştüğü kuyunun çevresinde çok sayıda vatandaş toplanırken, çocuğun ailesine psikolojik ve manevi destek sağlanıyor. Aile, kurtarma çalışmalarını olay yerinin yakınında takip ediyor.

Sağlık ekipleri ve ambulans da Eyüb'ün kuyudan çıkarılması halinde ilk müdahalenin hızlı şekilde yapılabilmesi için bölgede hazır bekletiliyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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