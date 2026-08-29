10 bin avroya sınırdan geçiş! Askerlikten kaçanları minibüsün gizli bölmesinde sakladılar

Ukrayna’da askerlik çağındaki erkeklerin ülke dışına yasa dışı çıkarılmasını sağlayan bir kaçakçılık ağı güvenlik güçleri tarafından ortaya çıkarıldı. Çernivtsi bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, erkekleri Romanya’ya geçirmekle suçlanan 44 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, şüphelinin her bir kişiden 10 bin avro aldığı ve yolcuları minibüsün koltuklarının üzerinde, tavan kısmında oluşturulan özel bir gizli bölmede sakladığını açıkladı.

YÜZLERCE KİŞİYİ SINIRDAN GEÇİRMİŞ OLABİLİR

Yetkililere göre şüpheli, askerlik yükümlülüğü bulunan erkekleri resmi sınır kapıları dışında Romanya’ya geçirmeyi organize ediyordu. Operasyon sırasında bir yolcuyu taşıdığı sırada yakalanan şüphelinin aracına el konulurken, yapılan aramalarda para, sahte belgeler ve soruşturmayla bağlantılı diğer delillerin ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik güçlerinin söz konusu ağın daha önce kaç kişiyi sınırdan geçirdiğini de araştırdığı belirtildi.

BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Ukrayna ile Romanya arasındaki sınır hattı, savaşın başlamasından bu yana askerlik çağındaki erkeklerin yasa dışı çıkış girişimlerinin görüldüğü bölgelerden biri. Daha önce de benzer yöntemlerle çok sayıda kişinin minibüslerde gizli bölmelere saklanarak Romanya’ya geçirilmek istendiği ortaya çıkarılmıştı. Mart 2024’te Çernivtsi bölgesinde durdurulan bir minibüste 34 erkek yakalanmış, bu kişilerin her birinin yasa dışı geçiş için 10 bin avro ödediği açıklanmıştı.