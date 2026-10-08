Starlink'e Türk rakip Astralink yolda!

Türkiye, uzay iletişiminde bağımsızlık yolunda tarihi bir adım atıyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol’un Antalya’da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026)’da yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin geliştirdiği Astralink/GÖKBAĞ uydu haberleşme ağı 198 uydudan oluşacak ve alçak Dünya yörüngesinde hizmet verecek.

Akyol, “Alçak Dünya yörüngesinde birbirine bağlı 198 uydumuz olacak. İlk uydumuzu iki yıl içinde fırlatmayı hedefliyoruz” diyerek projenin takvimini duyurdu. Sistem, Türkiye’nin kendi geliştirdiği dalga biçimi, mikroçipler ve yazılım algoritmalarıyla çalışacak. Böylece yüksek derecede teknolojik bağımsızlık sağlanacak. Astralink yalnızca Türkiye’ye değil, dost ve müttefik ülkelere de hizmet verecek. Karasal ağlarla entegre çalışacak sistem, düşük gecikmeli ve güvenli internet bağlantısı sunmayı amaçlıyor.

TUA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu, Türkiye’nin Somali’de kuracağı uzay limanının stratejik önemine dikkat çekti. Bu tesis, yalnızca Türkiye’nin değil, dost ülkelerin de kullanımına açılacak. Karabeyoğlu, “Burası gelecekte yalnızca bir uzay limanı değil, bir uzay merkezine dönüşebilir” dedi.

Oturumda ayrıca Axiom Space astronotu Michael Lopez-Alegra, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı uzaya götürmekten gurur duyduklarını belirtti. TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü Mehmet Nefes ise Türkiye’nin Ay Araştırma Programı’nda yerlilik oranının %80’in üzerinde olduğunu açıkladı. Fergani Space yöneticisi Hasan Hüseyin Ertok ise 200’den fazla uyduyu kapsayan yeni bir takımyıldız planlarını duyurdu.

📡 Sonuç: Astralink, Türkiye’nin uzayda bağımsız iletişim altyapısı kurma vizyonunun en somut adımı olarak öne çıkıyor. Hem ulusal güvenlik hem de küresel işbirliği açısından stratejik bir dönüm noktası niteliğinde.