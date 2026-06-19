Apple'da kritik güvenlik alarmı: Etkilenen iPhone modelleri belli oldu

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Apple yeni telefon modellerinde daha gelişmiş çipler kullanmaya gitti. Bu durum telefonun kullanım performansını önemli ölçüde iyileştirse de görünen o ki bazı güvenlik risklerini de beraberinde getirdi.

Dünyaca ünlü şirketin A12 ve A13 çiplerinde saptanan BootRom açığının yazılım güncellemesiyle dahi önüne geçilemiyor. Bu nedenle milyonlarca iPhone kullanıcısını tehdit

altında.

Paradigm Shift güvenlik araştırmacıları tarafından saptanan donanım seviyesindeki bu kritik hata bazı cihazların USB denetleyicisi üzerinden sisteme sızlamasına imkan tanıması nedeniyle güvenlik riski oluşturuyor. Apple’ın üretim aşamasındaki mimari tasarımından kaynaklandığından kullanıcılar için kalıcı bir tehdit oluşturuyor.

ETKİLENEN MODELLER HANGİLERİ?

Araştırmanın kapsamına giren cihazlar arasında iPhone XS, XS Max ve XR modellerinin yanı sıra iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max serileri yer alıyor.

Uzmanlar tarafından belirtildiğine göre; A12 işlemciye sahip olan cihazlarda istismarın diğer işlemci modellerine oranla daha basit, fakat A13 çiplerindeki ‘Pointer Authentication Codes’ (PAC) güvenlik sistemini aşmak için daha karmaşık yöntemlerin gerekiyor. A11 çipleri ise farklı bir USB sürücü mimarisi kullandığı için bu sorundan etkilenmeyen grupta yer alıyor.

Söz konusu istismar, USB üzerinden gönderilen özel bir veri dizisi ile cihazın kısıtlanmış bellek alanlarına erişim sağlıyor.