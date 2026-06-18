Apple sinyali verdi: Zam yolda

Teknoloji dünyasında yapay zeka (AI) alanında yaşanan hızlı büyüme, akıllı telefonlar başta olmak üzere pek çok elektronik cihazın ana bileşeni olan bellek çiplerine yönelik talebi zirveye taşıdı.

Yaşanan bu talep patlaması ise üretim maliyetlerini hızla yukarı çekiyor. Konuya ilişkin Wall Street Journal'a (WSJ) önemli açıklamalarda bulunan Apple CEO'su Tim Cook, yarı iletken sektöründe oluşan mevcut durumun artık "sürdürülemez" bir noktaya ulaştığını ve ürünlerde fiyat artışlarının kaçınılmaz bir hal aldığını dile getirdi.

Çip üreticileri artan maliyet yükünü doğrudan teknoloji firmalarına yansıtmaya başladı.

ZAMMIN ZAMANI VE KAPSAMI NETLEŞMEDİ

Şirketin ürün fiyatlarında ne zaman bir düzenlemeye gidileceği ya da hangi cihazların bu durumdan öncelikli olarak etkileneceği konusunda detay vermekten kaçınan Cook, önümüzdeki eylül ayında tanıtımı gerçekleştirilmesi planlanan iPhone 18 modelinin de bu olası fiyat artışlarından payını alıp almayacağına dair net bir beyanda bulunmadı. Apple ürünlerine yönelik ilginin güçlü bir şekilde devam ettiğini aktaran Cook, maliyet baskısını azaltmak adına yürüttükleri çalışmaları şu sözlerle aktardı:

"Bize yansıtılan büyük maliyet artışlarını azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Müşterilerimizi bu artışlardan korumaya çalıştık ancak durum sürdürülemez hale geldi."

EYLÜL AYINDA GÖREVİNİ DEVREDECEK

Öte yandan Apple içinde de kritik bir liderlik değişimi kapıda. Gelecek eylül ayında koltuğunu John Ternus'a devretmeye hazırlanan Tim Cook, tüketici elektroniği pazarının geleceği için bellek çipi fiyatları ile tedarik şartlarının yeniden makul ve dengeli seviyelere çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Apple cephesinden gelen bu hamle; son dönemde diğer teknoloji devlerinin de yarı iletken sektöründeki yüksek maliyetler ile tedarik zinciri baskılarına yönelik peş peşe yaptıkları uyarıların hemen ardından geldi.