Apple fiyat listesini güncelledi: Rakamlar dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü teknoloji markaları arasında yer alan Apple son dönemlerde küresel depolama bileşenleri pazarında meydana gelen arz sıkıntısı nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Şirket tarihi arz sıkıntısından doğrudan etkilendi.

Ünlü marka üzerindeki artan maliyet baskısını giderebilmek amacıyla düğmeye bastı. Mac ve iPad serisinde kapsamlı bir fiyat yükselişi gerçekleştiren şirket, alınan karar doğrultusunda yeni piyasaya sürdüğü MacBook Neo’nun başlangıç fiyatı olarak belirlenen 599 dolarlık fiyat etiketini 699 dolara kadar yükseltti. Aynı bilgisayarın Touch ID özellikli üst modeli ise 799 dolar olarak fiyatlandırıldı.

Popüler markanın en çok tercih edilen dizüstü serilerinden biri olarak ön plana çıkan MacBook Air’ın taban fiyatı 1.299 dolara yükseldi. En yüksek bellek ve depolama donanımına sahip olan tam donanımlı MacBook Pro’nun 16 inçlik modelinin fiyatı ise tam olarak 9.999 dolar olarak güncellendi.

SADECE BİLGİSAYARLARLA SINIRLI KALMADI

Teknoloji devinin zam uyguladığı ürünler dizüstü bilgisayarlarla sınırlı kalmadı. iPad’ler, akıllı ev grubu ürünleri ve karma gerçeklik başlığı olarak tanıtılan Vision Pro’nun fiyatları da yukarı çekildi.



Ani yükselişten en çok tercih edilen tablet modellerinden biri olarak ön plana çıkan 11 inçlik iPad Pro'da nasibini aldı. Gelişmiş donanımıı ile dikkat çeken İpad Pro’nun yeni fiyat etiketi 999 dolardan 1.199 dolara çıkarken, 13 inçlik modelinin fiyatı ise 1.499 dolar olarak güncellendi.

iPad Air’ın güncel fiyatı 749 dolar olurken, başlangıç model olarak tanımlanan iPad 449 dolara, kompakt yapısıyla dikkat çeken iPad mini ise 599 dolara kadar yükseldi.



Gelişen teknoloji ile birlikte rekabetin kızışması Apple markasının ev teknolojilerinde de ön plana çıkmasına imkan tanıdı. Ünlü marka yeni zam kararında ev ürünlerini de es geçmedi. Standart HomePod'un yeni fiyatı 349 dolar olarak belirlendi. Son dönemin giyilebilir teknolojileri arasında dikkat çeken ve lüks segment sınıfına dahil olan Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığının başlangıç fiyatı 3.699 dolara, cihazın daha yüksek kapasiteli 1 terabaytlık versiyonu ise 4.199 dolara yükseldi.