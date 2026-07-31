Yıllardır gizemini koruyordu! İlk kez yumurtalarıyla birlikte görüntülendi

Dünyanın en büyük milli parkında bilim insanlarını heyecanlandıran bir keşif yapıldı. Nadir görülen Arktik bobtail kalamarı ilk kez doğal ortamında görüntülenirken, yumurtalarını koruduğu anlar da kameraya yansıdı.

50 METRE DERİNLİKTE TARİHİ KEŞİF

Bilim insanları, Kuzeydoğu Grönland Milli Parkı’nda gerçekleştirdikleri araştırmada Arktik’e özgü Rossia moelleri adlı bobtail kalamarını ilk kez doğal yaşam alanında görüntüledi.

YAKLAŞIK 10 SANTİMETRE AMA BİLİM DÜNYASINI AYAĞA KALDIRDI!

Yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki dişi kalamar, deniz seviyesinin 50 metre altında, eksi 1,6 dereceyi bulan buz gibi sularda kaydedildi.

İLK KEZ YUMURTALARINI KORURKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Araştırma sırasında kayalık zemine tutunmuş üç ayrı yumurta kümesi de tespit edildi. Bilim insanları bu kümelerde sırasıyla 22, 33 ve 50 yumurta kapsülü bulunduğunu belirledi.

Bu görüntüler, türün bölgede aktif olarak ürediğine dair bugüne kadarki en güçlü kanıt olarak değerlendiriliyor.

İLK KEZ DOĞAL ORTAMINDA KAYDEDİLDİ

Keşif, uzaktan kumandalı ve 4K kamerayla donatılmış bir su altı aracı (ROV) sayesinde gerçekleştirildi. Ekip, 2025 yılındaki araştırma seferinde yaklaşık bir saat süren dalış sırasında kalamarı görüntülemeyi başardı.

Araştırmacılar, bunun Kuzeydoğu Grönland Milli Parkı’nda türün doğal yaşamındaki ilk doğrulanmış kaydı olduğunu vurguladı.

SADECE 7 KAYIT VARDI

Bilim insanlarına göre Arktik denizlerindeki kafadanbacaklı canlılar hakkında hâlâ çok az bilgi bulunuyor.

People'ın haberine göre, bölgedeki binlerce deniz canlısı kaydı incelendiğinde, yalnızca yedi kaydın kafadanbacaklılara ait olduğu belirlendi. Bu nedenle yeni görüntüler bilim dünyası için büyük önem taşıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN GİZLİ TANIKLARI OLABİLİRLER

Uzmanlar, kalamarların kısa yaşam süreleri ve sıcaklık ile tuzluluk değişimlerine karşı yüksek hassasiyet göstermeleri nedeniyle okyanuslardaki değişimleri izlemek için önemli canlılar olduğunu belirtiyor.

Araştırmanın yazarları, “Documenting early evidence of reproductive presence therefore provides an essential reference point for tracking ecological change under accelerating warming and ice-loss scenarios.” ifadelerini kullandı.

Bilim insanları ayrıca küçük ölçekli araştırma seferlerinin, büyük araştırma gemilerinin ulaşamadığı kutup bölgelerinde kritik keşiflerin önünü açtığını vurguladı.