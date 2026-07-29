X-ray ele verdi! Sütyeninden canlı piton çıktı

İlginç olay, Hollanda’nın en yoğun havalimanlarından Schiphol’da yaşandı. Kanada vatandaşı bir kadın, güvenlik kontrolünden geçerken şüpheli bulununca detaylı aramaya alındı.

Yapılan kontrolde kadının sütyeninin içine gizlenmiş canlı bir top pitonu (ball python) olduğu ortaya çıktı. Böylece olası bir “uçaktaki yılan” vakası son anda önlenmiş oldu.

UÇAĞA BİNMEK İSTERKEN YAKALANDI, SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Kadın, yılanı Amsterdam’da kaldığı otelde bulduğunu ve yanında götürmek istediğini öne sürdü. Ancak Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), bu açıklamaya şüpheyle yaklaştı.

DutchReview'in haberine göre, yetkililer, koruma altındaki yabani hayvanların “bulunmuş olsa bile” izinsiz şekilde taşınmasının yasal olmadığını vurguladı.

PİTON KORUMA ALTINA ALINDI

Güvenlik görevlileri tarafından el konulan piton, bir hayvan barınağına teslim edildi. Hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, gerekli bakımın uzman ekipler tarafından sürdürüldüğü açıklandı.

ŞİMDİ GÖZLER VERİLECEK CEZAYA ÇEVRİLDİ

Olayın ardından kadın hakkında resmi tutanak tutuldu ve dosya savcılığa gönderildi. Savcılığın incelemesinin ardından kadına para cezası ya da farklı bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.

Yetkililer, koruma altındaki hayvanları kaçırmaya yönelik girişimlerin cezasız kalmayacağını belirterek benzer olaylara karşı uyarıda bulundu.