Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yaşam Yılanın yuvasına giren farenin kaçışı kaydedildi

Yılanın yuvasına giren farenin kaçışı kaydedildi

Engereğin yuvasına giren farenin kaçışı kamerayla kaydedildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Sivas'ta bölgenin en zehirli yılan türlerinden biri olan beyaz bantlı dağ engereğinin yuvasına giren fare, panikle geri kaçtı. O anlar doğa koruma ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Yılanın yuvasına giren farenin kaçışı kaydedildi - Resim : 1

Olay, Sivas kırsalında meydana geldi. Doğal yaşam alanında yiyecek arayışında olan bir fare, bölgenin en tehlikeli ve zehirli türleri arasında gösterilen beyaz bantlı dağ engereğinin (Montivipera albizona) bulunduğu deliğe girdi.

Yılanın yuvasına giren farenin kaçışı kaydedildi - Resim : 2

Girdiği delikteki tehlikeyi son anda fark eden fare, hızla geriye doğru kaçarak uzaklaştı. Engerek ise deliğinden çıkarak fareyi bulmaya çalıştı.

Yılanın yuvasına giren farenin kaçışı kaydedildi - Resim : 3

Kırsalda gezerken yılan ısırdı: Helikopter yaralı için havalandıKırsalda gezerken yılan ısırdı: Helikopter yaralı için havalandı

Av ve avcı arasında yaşanan manzara doğa koruma ekipleri tarafından kamerayla kayda alındı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hayvan Sivas
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro