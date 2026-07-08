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Kırsalda gezerken yılan ısırdı: Helikopter yaralı için havalandı

Tunceli'de, Eğriyamaç köyü kırsalında gezintiye çıkan Cemal Taş'ı yılan ısırdı. 60 yaşındaki yaralı adam, helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

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Kırsalda gezerken yılan ısırdı: Helikopter yaralı için havalandı

Tunceli merkeze bağlı Eğriyamaç köyü kırsalında gezintiye çıkan Cemal Taş'ı engerek yılanı ısırdı.

Engerek yılanının el bileğinden ısırdığı 60 yaşındaki adamın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye yaklaşık 1 saatlik yürüme mesafesinde olduğu belirlenen bölgeye AFAD, jandarma, Munzur Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırsalda gezerken yılan ısırdı: Helikopter yaralı için havalandı - Resim : 1

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ASKERİ HELİKOPTER YARALI İÇİN HAVALANDI

Zorlu arazi koşulları nedeniyle zaman kaybı yaşanmaması adına sağlık ekipleri, jandarmadan helikopter talep etti. Talep üzerine hazırlanan askeri helikopter, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı pistinden havalanarak yılanın ısırdığı Taş'ın bulunduğu alana indi.

Kırsalda gezerken yılan ısırdı: Helikopter yaralı için havalandı - Resim : 3

YILANIN ISIRDIĞI ADAM HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ekiplerce helikoptere bindirilen Taş, Tunceli Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Taş, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tunceli Helikopter
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