Şanlıurfa'da panik anları: Bebek arabasına yılan girdi

Şanlıurfa’da bir mesire alanında bebek arabasına giren yılan, aileye korku dolu anlar yaşattı.

Olay, GAP 3’üncü Etap bölgesindeki mesire alanında meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye giden bir aile, bebek arabasını bir ağacın gölgesine bıraktı. Bu sırada bebeklerini kucaklarına alarak dolaşan aile, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bir yılanın bebek arabasının içine girdiğini fark etti.

Yılanı gören aile ve çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, özel yakalama pensesi kullanarak yılanı bebek arabasından çıkardı. Kontrol altına alınan yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

İtfaiye ekipleri, özellikle yaz aylarında park, mesire alanı ve yeşil bölgelerde yılanlarla karşılaşılabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, benzer durumlarda yılanlara müdahale edilmemesi ve profesyonel ekiplerden yardım istenmesi gerektiğini belirtti.