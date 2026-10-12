Uzaylı istilası sandılar: Gece vakti gökyüzünden kan kırmızısı alevler yağdı

Fransa'nın Korsika Adası'nda gece gökyüzünde ortaya çıkan ve dev kırmızı dokunaçları andıran ışıklar, görenleri şaşkına çevirdi. Elektrikli denizanalarını veya bilim kurgu filmlerindeki uzaylı istilasını hatırlatan görüntüler, fotoğrafçı Florian Riu tarafından kaydedildi. Ancak gökyüzünü kızıl dallarla kaplayan bu sıra dışı manzaranın arkasında dünya dışı bir olay değil, atmosferde meydana gelen doğal bir elektrik olayı bulunuyor.

FIRTINANIN YÜZLERCE KİLOMETRE ÖTESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Fotoğrafçı Florian Riu, 16 Eylül'ü 17 Eylül'e bağlayan gece Korsika Adası'ndaki Montemaggiore köyünün üzerinde görülen kızıl ışıkları görüntüledi. Aydınlatılmış evlerin üzerinde dallanarak yayılan onlarca kırmızı çizgi, gece manzarasına sıra dışı bir görünüm kazandırdı.

Görüntüde ışıklar köyün hemen üzerinde beliriyormuş gibi görünse de olayın kaynağı oldukça uzaktaydı. Parlamalar, İspanya'nın Barselona kenti yakınlarında etkili olan güçlü fırtınalar sırasında meydana geldi. Fırtına bölgesiyle fotoğrafın çekildiği nokta arasında yaklaşık 500 ila 700 kilometre bulunuyordu.

Hava tahminlerini önceden inceleyen Riu, uzaktaki fırtınaları Korsika'nın manzarasıyla aynı karede yakalamak için uygun konumu belirledi. Böylece yalnızca kısa süreliğine ortaya çıkan ve çıplak gözle fark edilmesi oldukça güç olan atmosferik ışımaları fotoğraflamayı başardı.

IŞIKLARIN SIRRI NE?

Bilim dünyasında "red sprites" olarak adlandırılan bu olay, Türkçede kırmızı sprite parlamaları veya kırmızı atmosferik ışımalar olarak anılıyor. Bu elektriksel boşalmalar, sıradan yıldırımlardan farklı olarak fırtına bulutlarının altında değil, bulutların çok daha üzerinde, Dünya yüzeyinden yaklaşık 50 ila 90 kilometre yükseklikte meydana geliyor.

Olayın temelinde, güçlü yıldırım deşarjlarının fırtına bulutlarının üzerindeki elektrik alanını değiştirmesi yatıyor. Oluşan koşullar, atmosferin üst katmanlarında elektriksel boşalmaları tetikleyerek gökyüzünde kırmızı renkli parlamalara yol açıyor.

Işıkların kendine özgü kızıl rengi, atmosferdeki azot moleküllerinin elektriksel etkileşim sonucunda enerji kazanması ve ardından ışık yaymasıyla ortaya çıkıyor. Dallanmış, ince kolları andıran şekilleri nedeniyle bu parlamalar, dev denizanalarını veya gökyüzüne uzanan elektrikli ağaçları hatırlatıyor.

Üstelik bu olağanüstü görüntüler uzun süre gökyüzünde kalmıyor. Kırmızı sprite parlamaları genellikle yalnızca birkaç milisaniye sürüyor. Bu nedenle olayın gerçekleştiği anı yakalamak, doğru hava koşullarının yanı sıra hassas ekipman ve dikkatli zamanlama gerektiriyor.

İLK KANIT 1989'DA ELDE EDİLDİ

Kırmızı sprite parlamalarının fotoğraflanması ve bilimsel olarak incelenmesi uzun yıllar boyunca oldukça zordu. Olayın ilk kesin fotoğrafik kanıtı 1989 yılında elde edildi. Bu gelişme, fırtınaların üzerinde meydana gelen ve daha önce yeterince belgelenemeyen elektriksel olayların araştırılmasının önünü açtı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA da bu sıra dışı atmosferik olayların belgelenmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Kurumun hayata geçirdiği Spritacular adlı yurttaş bilimi projesi, gökyüzünü gözlemleyen kişileri kırmızı sprite parlamalarını fotoğraflamaya ve elde ettikleri kayıtları bilimsel araştırmalara katkı sunmak üzere paylaşmaya teşvik ediyor.

TEHLİKELİ Mİ?

Kırmızı sprite parlamalarının kendisi, yerde bulunan insanlar için doğrudan bir tehdit oluşturmuyor. Ancak bu olayları meydana getiren güçlü fırtınalar, yıldırım ve diğer tehlikeli hava koşulları nedeniyle risk taşıyor.

Korsika'da kaydedilen görüntüler, gökyüzünde yalnızca milisaniyeler boyunca beliren bu sıra dışı doğa olaylarının, doğru zamanda ve doğru noktadan bakıldığında ne kadar etkileyici bir manzara oluşturabildiğini bir kez daha ortaya koydu.