Antarktika'da görülmemiş doğa olayı! tam 695 milyar ton

Küresel iklim sisteminde bugüne kadar kaydedilen genel döngülerin dışına çıkan yeni bir süreç saptandı. Dünya gazetesinden Başak Nur Gökçam'ın aktardığı bilgilere göre Çin Bilimler Akademisi Okyanusbilim Enstitüsü (IOCAS) koordinasyonunda çalışan uluslararası bir bilim grubu, 2021 ile 2023 yılları arasında kutup bölgesinde meydana gelen kütle değişimini inceledi. İncelemeler sonucunda, tropikal okyanuslarda biriken ısının atmosferik hareketleri tetiklediği ve Doğu Antarktika’ya tam 695 milyar ton ilave kar kütlesi taşıdığı belirlendi.

GÖKYÜZÜNDEKİ NEM KORİDORLARI NASIL ÇALIŞTI?

Araştırmada ortaya konan bulgulara göre süreç, tropikal batı Pasifik ile doğu Hint Okyanusu’nun buluştuğu sıcak su havzasındaki sürekli ısınmayla başladı. Bu termal enerji, güney yönünde ilerleyen geniş bir Rossby dalga dizisini devreye soktu. Atmosferde kurulan bu dipol dolaşım yapısı, orta enlemlerden Doğu Antarktika’ya kadar uzanan yüksek hacimli nem koridorlarının oluşmasına yol açtı.

"Atmosferik nehirler" olarak sınıflandırılan ve deniz seviyesindeki en büyük nehirlerin debisinden çok daha fazla su buharı barındıran bu dar hava bantları, dondurucu kutup iklimine ulaştığında doğrudan kar yağışına dönüştü. Söz konusu hava akımı, özellikle Queen Mary Land ve Wilkes Land bölgelerine yoğun kar bırakarak kıtada ölçülmüş en yüksek kütle eklemelerinden birine neden oldu.

VERİLER İNCELENDİ: İNSAN ETKİSİ YÜZDE 9 ÇIKTI

Söz konusu kar yığılmasının arka planını aydınlatmak için GRACE uydu ölçümleri ve gelişmiş atmosferik dolaşım simülasyonları bir arada kullanıldı. Yapılan nedensellik modellemelerinde dikkat çekici veriler elde edildi:

İnsan faktörü: Rekor kar yağışının yalnızca yüzde 9’luk bölümünün insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının yarattığı genel nem artışından ileri geldiği belirlendi.

Doğal döngü: Geriye kalan yüzde 91’lik temel payın ise okyanus ile atmosfer arasında yaklaşık 10 yılda bir tekrarlanan doğal uzaktan bağlantı mekanizmasıyla gerçekleştiği tespit edildi.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren IOCAS Başaraştırmacısı Yunhe Wang, daha önce göz ardı edilmiş olan "tropikal sıcak havza ile Doğu Antarktika Buz Örtüsü" arasındaki bu uzaktan bağlantı hattının ilk kez netleştirildiğini belirterek, çalışmanın gelecekteki kutup iklimi modellemeleri açısından temel bir veri sunduğunu ifade etti.

ERİMEYİ DURDURMUYOR: YALNIZCA GEÇİCİ BİR MOLA

Kıtaya eklenen 695 milyar tonluk kar örtüsü, deniz seviyelerindeki artışı bir süreliğine yavaşlatma potansiyeline sahip olsa da genel tabloyu değiştirmiyor. Ölçümlere göre Antarktika, yılda ortalama 140,5 milyar ton kütle kaybı yaşamaya devam ediyor.

Sıcak derin okyanus akıntılarının Batı Antarktika’daki buz sahanlıklarını alttan eritmeyi sürdürmesi sebebiyle, Doğu Antarktika'daki bu yoğun kar birikimi bilim insanları tarafından sürecin tersine dönmesi değil, yalnızca deniz seviyesi yükselmesine karşı "geçici bir zaman kredisi" olarak nitelendiriliyor.

KIYI EKONOMİLERİ VE KÜRESEL TEHDİT MASADA

Küresel sera gazı emisyonlarının etkisiyle gezegenin 1,5 derecelik kritik ısınma eşiğine yaklaşması, finansal ve hidrolojik dengeler üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, iklim krizine bağlı aşırı hava olaylarının küresel ekonomiye yıllık doğrudan maliyeti şimdiden 143 milyar doları geçmiş durumda.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının kıyı şeritlerine 100 kilometre mesafede yaşadığı ve küresel ticaret altyapısının limanlara bağımlı olduğu düşünüldüğünde erime riskinin boyutu daha net ortaya çıkıyor. Tek başına küresel deniz seviyesini 58 metre yükseltebilecek tatlı su potansiyeline sahip olan Antarktika Buz Örtüsü'ndeki uzun vadeli çözülme, kıyı kentleri için trilyonlarca dolarlık savunma ve altyapı maliyetini gündemde tutmaya devam ediyor.