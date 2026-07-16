Tam 2 bin 870 parçadan oluşuyor! İçindeki 63 özellik görenleri şaşırtıyor

Tam 63 farklı komplikasyona sahip Berkley Grand Complication, saatçilik dünyasının ulaştığı en ileri mühendislik örneklerinden biri olarak gösteriliyor. İsviçreli Vacheron Constantin tarafından geliştirilen ve yapımı yıllar süren bu eşsiz cep saati, yaklaşık 2 bin 870 mekanik parçadan oluşuyor.

TAM 63 ÖZELLİK TEK BİR SAATE SIĞDIRILDI

Saatçilikte "komplikasyon", saat, dakika ve saniye göstergesinin dışında yer alan tüm ek işlevleri ifade ediyor. Tarih göstergesi, alarm ya da kronometre bunlardan bazıları arasında yer alıyor. Dünyanın en karmaşık saati olarak kabul edilen Berkley Grand Complication ise tam 63 farklı komplikasyona sahip.

8 YILDA GELİŞTİRİLDİ, REKORUN TEMELİ OLDU

2015 yılında İsviçreli saat üreticisi Vacheron Constantin, kimliği açıklanmayan özel bir koleksiyoncu için üretilen Referans 57260 adlı cep saatini tanıttı.

İbrani sürekli takvimi ve aynı anda birden fazla olayı zamanlamaya imkan tanıyan özel bölünmüş saniye kronografı gibi talepleri karşılayan saatin tamamlanması 8 yıl sürdü.

Bu model, daha sonra geliştirilen Berkley Grand Complication'ın temelini oluşturdu.

2 BİN 870 PARÇALIK MÜHENDİSLİK HARİKASI

Yaklaşık 2 inç çapındaki ve 18 ayar beyaz altın kasaya sahip Berkley Grand Complication, yaklaşık 960 gram ağırlığında bulunuyor. Saat, daha önce dünyanın en karmaşık modeli olarak gösterilen Patek Philippe Calibre 89'un 33 komplikasyonluk rekorunu geride bırakarak bu sayıyı neredeyse 2 katına çıkardı.

Atelier Cabinotiers bölümünün başkanı Dominique Bernaz, Forbes'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bundan önceki en karmaşık saatte 33 komplikasyon olduğu için, 36 komplikasyon hedefi belirledik. Birlikte çalışırken, ekibime bunu başarabileceğimizi düşünüp düşünmediklerini düzenli olarak sorardım ve onlar da gülümseyerek başlarını sallarlardı. Projenin yarısına geldiğimizde saatin kaç komplikasyona sahip olacağını tam olarak bilmiyorduk, çünkü proje sürekli gelişiyordu. Her bir komplikasyon özel bir başarı, ancak hepsini tek bir saatte bir araya getirmek asıl zorluktu."

FİYATI AÇIKLANMADI, DEĞERİ 10 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE TAHMİN EDİLİYOR

Uzmanlara göre teorik olarak daha fazla komplikasyona sahip saatler üretmek mümkün olsa da, bunların çok daha büyük boyutlarda olması gerekiyor.

Berkley Grand Complication'ı farklı kılan ise 63 komplikasyonun yalnızca cep saati büyüklüğündeki bir kasaya sığdırılması ve bunların tamamının kullanılabilir şekilde tasarlanmış olması.

Yaklaşık 2 bin 870 mekanik parçadan oluşan saatin resmi satış fiyatı açıklanmadı. Ancak uzmanlar değerinin 10 milyon doların üzerinde olduğunu ve zamanla daha da artmasının beklendiğini belirtiyor.