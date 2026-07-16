Koca plaj bir anda toz duman oldu: Jetler her şeyi yerle bir etti

Florida'daki Pensacola Plajı, geleneksel "Blues ile Kahvaltı" hava gösterisi sırasında ABD Donanması'na bağlı Blue Angels akrobasi ekibinin gerçekleştirdiği ultra alçak irtifa uçuşu, plajda büyük bir karmaşaya yol açtı.

JETLERİN GÜCÜ PLAJI HAVAYA KALDIRDI

Gösteri sırasında jetlerin sahile korkutucu derecede yakın geçmesi, devasa kum bulutları oluşturdu ve kıyıdaki çadır, şemsiye ve sandalyelerin havaya savrulmasına neden oldu.

WEAR News'in haberine göre, jet motorlarının itme gücüyle savrulan bazı ekipmanların plaj ziyaretçilerine isabet ettiği bildirildi. Ancak yaralanmaların boyutu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İZLEYİCİLER ŞAŞKIN: "VURULACAĞIMIZI SANDIK"

Gösteriyi izleyenler arasında şaşkınlık ve heyecan bir arada yaşandı. 10 yıldır aynı etkinliğe katıldığını belirten Ashley Korn, "Hayatımda hiç böyle bir pas görmedim, gerçekten vurulacağımızı sandım ama inanılmazdı" ifadelerini kullandı.

Bazı izleyiciler uçağın yakınlığı ve büyüklüğü nedeniyle, uçağı filonun destek uçağı olan "Şişman Albert" (C-130J Super Hercules) sandıklarını dile getirdi.

Yaşanan kaosa rağmen birçok izleyici, bu vatansever gösteriyi hayatları boyunca unutamayacaklarını ifade etti. Olayın ardından bir açıklama yapan Blue Angels sözcüsü, halkın ve pilotların güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.

Ekip liderliğinin manevrayı çevreleyen koşulları incelediği ve operasyonların Donanma ile FAA güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla kapsamlı bir güvenlik incelemesi yürüttüğü kaydedildi.

80 YILLIK GELENEK HALA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Pensacola Plajı'nda 80 yıldır düzenlenen bu yıllık hava gösterisi, bölgeye ciddi bir turizm hareketi sağlıyor. Birkaç gün süren etkinlik boyunca yaklaşık 250.000 kişinin gösterileri izlemek için şehre akın ettiği ifade ediliyor.

ABD Donanması ise yaşanan olayla ilgili detaylı incelemelerini sürdürüyor.