Sıfır takipçi, devasa servet: Zara varisinin görünmez yaşamı

Dünyanın en büyük hazır giyim perakendecisi Inditex (Zara) imparatorluğunun kurucu ortağı Amancio Ortega’nın en büyük kızı Sandra Ortega, sahip olduğu devasa servete rağmen küresel elitlerin şaşaalı dünyasından tamamen uzakta, mütevazı bir yaşam sürdürüyor. İspanya’nın en zengin kadını unvanını taşıyan 58 yaşındaki Sandra Ortega, süper yatlar, şaşaalı davetler veya lüks partiler yerine gözlerden uzak bir "gölge milyarder" hayatını tercih ediyor.

Hayatının büyük bölümünü İspanya'nın kuzeybatısındaki Galicia bölgesinde, La Coruña yakınlarında bulunan sakin kıyı kenti Oleiros'ta geçiren Ortega, Bloomberg verilerine göre Zara'nın ana şirketi Inditex'in babasından sonraki en büyük ikinci hissedarı konumunda yer alıyor.

İçeriden Değil Dışarıdan: Anneden Kalan Mirasın Öyküsü

Sandra Ortega’nın servet öyküsü, yetmişli yıllarda ebeveynleri Amancio Ortega ve Rosalía Mera’nın birlikte Zara markasını doğuracak iş fikrini hayata geçirmeleriyle başladı. Amancio Ortega’nın seksenli yılların başında Flora Pérez ile yeni bir aile kurmasının ardından çift ayrıldı; bu ikinci evlilikten, bugün Inditex Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Marta Ortega dünyaya geldi.

Şirketin başında bulunan üvey kız kardeşi Marta’nın aksine Sandra Ortega, ebeveynlerinin kurduğu Inditex bünyesinde hiçbir zaman yönetimsel bir pozisyonda görev almadı. Servetinin ve hisselerinin ana kaynağı, 2013 yılında hayatını kaybeden annesi Rosalía Mera’dan kalan mirasa dayanıyor.

8.5 Milyar Euro’luk Hisse ve 11 Milyar Euro’luk Dev Holding

Santiago de Compostela Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezun olan Sandra Ortega, finansal gücünü ve yatırımlarını aile şirketi üzerinden yönetiyor:

Inditex Payı: Sandra Ortega, Inditex’in %5,05’lik hissesini elinde tutuyor ve bu hisselerin mevcut piyasa değeri yaklaşık 8,5 milyar euro seviyesinde bulunuyor.

Devasa Temettü Geliri: Sadece Inditex hisselerinden bu yıl yaklaşık 275 milyon euro temettü alması bekleniyor.

Rosp Corunna Holding: Aile yatırım şirketi Rosp Corunna, şu anda 11 milyar euro’dan fazla varlığı yönetiyor. Şirketin kârı geçtiğimiz yıl %2 artarak 307 milyon euroya ulaştı.

Çeşitlendirilmiş Portföy: Rosp Corunna’nın Inditex dışındaki en büyük yatırımları arasında İspanyol ilaç ve kanser araştırmaları şirketi PharmaMar’ın (Farim Mar) yaklaşık %5’lik hissesi, çeşitli girişim sermayesi ve özel sermaye fonları ile dünya genelindeki lüks otel yatırımları yer alıyor.

Sosyal Medya Yok, Röportaj Yok, Kamusal Gösteriş Yok

Sandra Ortega, günümüz milyarderlerinin aksine medya ve cemiyet hayatıyla bağını tamamen koparmış durumda.

Hiçbir sosyal medya hesabı kullanmıyor.

Basına röportaj vermiyor ve kamuoyunun karşısına nadiren çıkıyor.

Şirket veya iş dünyasıyla ilgili kamuoyu tartışmalarına katılmıyor.

Tüm enerjisini ve mesaisini, yönettiği aile vakfı olan Fundación Paideia Galiza üzerinden engelli bireylerin toplumsal entegrasyonu, eğitimi ve mesleki hayata kazandırılması gibi hayırseverlik faaliyetlerine harcıyor.

127 Milyar Dolarlık Miras ve Inditex’in Geleceği

Sandra Ortega’nın mevcut serveti, 90 yaşındaki babası Amancio Ortega’nın vefatının ardından çok daha radikal bir boyuta ulaşabilir. Amancio Ortega’nın kişisel servetinin yaklaşık 127 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

İspanyol miras hukukuna göre, mirasın değerinin en az dörtte biri yasal mirasçılara kalmak zorunda. Amancio Ortega, Pontegadea holdingi aracılığıyla Inditex’in yaklaşık %60’ını kontrol ediyor. Bu devasa varlıklar Amancio Ortega’nın üç çocuğu —Sandra, kardeşi Marcos ve üvey kız kardeşi Marta— arasında paylaştırıldığında, mevcut tahminlere göre Sandra Ortega’nın servetine en az 10,6 milyar dolar daha eklenecek.

Dünyanın en büyük giyim perakendecisi olan Inditex’in gelecekteki mülkiyet ve yönetim yapısı, Amancio Ortega sonrasında varislerin nasıl bir iş birliği yürüteceğine ve Sandra Ortega'nın elindeki kritik hisse gücünü nasıl yönlendireceğine bağlı olacak.