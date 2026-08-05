Patlamış mısır gibi kokuyor: Adına aldanmayın ne kedi ne de ayıya benziyor

Ayı kedisi olarak bilinen bu hayvan, ismine rağmen ne ayılarla ne de kedilerle akraba. Kendi cinsinin tek temsilcisi olan binturong, "maskesiz bir rakunu" andıran yüzüyle dikkat çekiyor.

DİŞİLER ERKEKLERDEN DAHA AĞIR

Binturongların en ilginç özelliklerinden biri, dişilerin erkeklerden daha iri olması. Dişiler ortalama 22 kilogram ağırlığa ulaşırken erkekler yaklaşık 9 kilogram geliyor. Bu durum doğada nadir görülse de bazı balina türleri, benekli sırtlanlar ve ağ örümceklerinde de görülüyor.

Hayvanın dikkat çeken bir diğer özelliği ise kavrayıcı kuyruğu. Dallara sıkıca tutunmasını sağlayan bu kuyruk adeta beşinci bir uzuv gibi işlev görüyor. Binturong, bu özelliğe sahip dünyadaki yalnızca iki yırtıcı memeliden biri. Diğer tür ise "bal ayısı" olarak da bilinen kinkajou.

Binturongu diğer türlerden ayıran en ilginç özellik ise kokusu. Bilim insanları, hayvanın idrarında bulunan 2-asetil-1-pirolin adlı bileşiğin, patlamış mısıra karakteristik kokusunu veren bileşikle aynı olduğunu belirtiyor. Bu nedenle binturonglar çevrelerine taze patlamış mısırı andıran bir koku yayıyor.

KAÇAK AVCILIK POPÜLASYONU AZALTIYOR

Güney ve Güneydoğu Asya’nın tropikal ormanlarında yaşayan binturonglar; balık, kemirgen, kuş, böcek ve solucanlarla besleniyor. Meyve de tüketen bu hayvanlar, tohumların yayılmasını sağlayarak ormanların yenilenmesine katkıda bulunuyor.

Ancak son 30 yılda egzotik evcil hayvan ticareti için yapılan kaçak avcılık nedeniyle türün popülasyonunda ciddi düşüş yaşandı. Koruma kuruluşu Flora & Fauna, sevimli görünümü ve uysal yapısının binturongları kaçak avcılar için cazip hale getirdiğini belirtiyor.

Kuruluş, yıllardır orman korucularına bot, yağmurluk ve sırt çantası gibi temel ekipmanlar sağlayarak kaçak avcılıkla mücadeleyi destekliyor. Benzer koruma çalışmaları daha önce dağ gorillerinde de başarı sağlamış ve popülasyonun yeniden artmasına katkıda bulunmuştu.

Türün geleceği adına umut veren gelişmeler de yaşanıyor. Mart ayında San Diego Hayvanat Bahçesi’nde 26 yıl aradan sonra iki "binturong yavrusu" dünyaya geldi. Pulong ve Tau adı verilen ikizler, doğumlarının ardından yaşam alanlarındaki ağaçları keşfetmeye başladı. Mutlu olduklarında homurdanıp mırıldanan yavrular, rahatsız olduklarında ise kedileri andıran çığlıklar çıkarıyor.