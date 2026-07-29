Öğrenciler kazı yaparken donakaldı: 400 yıllık gizemli çömlek çıktı

ABD'nin Florida eyaletindeki Gainesville kentinde saha eğitimi alan üniversite öğrencileri, kazı becerilerini geliştirmek için çalışma yaptıkları sırada beklenmedik bir keşifle karşılaştı. Florida Üniversitesi öğrencileri, toprağı eşelerken 400 yıl öncesine, Potano yerlilerine ait olduğu tahmin edilen kase biçiminde bir kil çömlek buldu.

UZMANLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Florida Doğa Tarihi Müzesi'nde tarihi arkeoloji koleksiyonlarından sorumlu Gifford Waters, kazılarda genellikle kırık ve atılmış parçalarla karşılaştıklarını, bu çömleğin ise yüzyıllar boyunca toprağın baskısına rağmen sapasağlam kalmasının son derece nadir olduğunu aktardı.

BÖLGE KANLI İSYANLARA SAHNE OLMUŞTU

Keşfin yapıldığı alan, 1585'ten itibaren İspanyol yerleşimcilerin yurtlarından ettiği Timucua kültürüne bağlı Potano halkının köyüydü. 1606'da İspanyol hükümeti burada bir misyon kurarak yerlileri asimile etmeye çalıştı. 1656'daki büyük yerli isyanı ve 1706'daki İngiliz saldırısının ardından yerleşim yüzyıllarca terk edilmiş halde kaldı.

7 BİN ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Smithsonianmag'in haberine göre, 2006'dan bu yana bölgede yürütülen kazılarda 7 binden fazla tarihi eser bulundu. Yeni çıkarılan çömleğin, askeri baraka kalıntıları arasında yer aldığı belirlendi.

ÇÖZÜLMEYİ BEKLEYEN GİZEM

Waters, hâlâ kullanılabilir durumdaki bir eşyanın kasıtlı olarak toprağa gömülmüş olmasının açıklanması gereken bir soru olduğunu belirtti. Araştırmacılar, bu sorunun cevabını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.