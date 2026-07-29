Evini satmaya çalıştı: Zemin altından 120 yıllık sır çıktı

İngiltere'nin Swindon kentinde yaşayan 26 yaşındaki Madeline Goodwin, Viktorya döneminden kalma evinde yaptığı çalışma sırasında geçmişten gelen şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Goodwin, evinin altında 1900'lü yılların başına ait bir zaman kapsülü buldu.

HER ŞEY ESKİ BİR MOBİLYAYI SATMASIYLA BAŞLADI

Madeline Goodwin, 4 yıl önce Swindon'ın Old Town bölgesinde bulunan Viktorya döneminden kalma sıralı bir ev satın aldı. Yıllar boyunca evin altında gizlenen zaman kapsülünden habersiz yaşayan Goodwin, gerçeği tesadüfen öğrendi.

Sır, Facebook Marketplace üzerinden eski bir masa satışı yaptığı sırada ortaya çıktı. Masayı almak isteyen bir kadın, Goodwin'in adresini öğrenince evin kendisine ait olduğunu söyledi.

ESKİ SAHİBİ YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Kadın, evin 1890 yılında inşa edilmesinden bu yana ailesinin mülkiyetinde olduğunu ve 2007 yılında sattığını anlattı. Goodwin, evin daha sonra birkaç kez el değiştirdiğini belirtti.

Eski sahibi evi ziyaret ettiğinde, yıllar içinde yapılan değişikliklere rağmen bazı orijinal detayları fark etti. Ardından merdiven altındaki dolabın yakınında bir zaman kapsülü olduğunu söyledi.

DÖŞEME TAHTALARININ ALTINDA GİZLİ KUTU BULUNDU

Eski sahibinin ayrılmasının ardından Madeline Goodwin, kapsülün hala durup durmadığını görmek için döşeme tahtalarını kaldırdı. Zeminin altında bulunan kutunun içinden 1901 yılına ait bir kuruş, bir şapka, eski gazete kupürleri, bir sigara paketi, bir İncil ve bir mektup çıktı.

YILLAR BOYUNCA FARKLI KİŞİLER KAPSÜLE EKLEME YAPTI

Goodwin, kapsülün zaman içinde farklı dönemlerden izler taşıdığını söyledi. İçindeki bazı eşyaların hava koşulları nedeniyle zarar gördüğünü ve bazı bölümlerin okunamaz hale geldiğini belirtti.

Kutunun içinde 2007 yılına kadar uzanan gazete kupürlerinin bulunması, son eklemelerin o dönemde yapıldığını gösterdi.

Goodwin ayrıca kutuda yanmış bir DVD de bulduğunu ancak içeriğini görebilmek için bir DVD oynatıcı aradığını ifade etti.

YENİ SAHİBİ DE ZAMAN KAPSÜLÜNE EKLEME YAPACAK

Evde yaşanan bu sıra dışı keşfin ardından Madeline Goodwin, ilerleyen yıllarda kapsüle kendisinin de yeni parçalar eklemeyi planladığını söyledi.

itv'nin haberine göre, Goodwin, evin gelecekte başka bir sahibine geçmesi halinde aynı şekilde bir sürpriz yaşatmak istediğini belirtti. Bu nedenle evin orijinal Viktorya dönemi kapı kollarından bazılarını da ileride zaman kapsülüne koymayı düşündüğünü anlattı.

Madeline Goodwin, evin geçmişiyle bağ kurmanın kendisi için önemli olduğunu ifade etti.