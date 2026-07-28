Emekli promosyonunda yarış kızıştı! İşte banka banka güncel ödeme tutarları...

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 17,76’lık zammın ardından bankalar promosyon tutarlarında güncellemeye gitti. Nakit promosyonların yanı sıra kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı ve emekli yakını yönlendirme gibi ek kampanyalarla ödenen toplam promosyon tutarları değişiklik gösterebiliyor.

Zamlı maaşların hesaplara yatmaya başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli, bankaların sunduğu yeni promosyon tekliflerini karşılaştırmaya başladı. Bu kapsamda internet aramaları da sıklık kazandı.

EK KAMPANYALAR PROMOSYON TUTARLARINI ARTIRABİLİYOR

Bankaların açıkladığı promosyon tutarlarını değerlendirirken temel ödeme ile ek kampanyaların birbirinden ayrılması önem taşıyor. Açıklanan yüksek tutarlar, yalnızca maaş taşıma promosyonuna bağlı değil, belirli şartların yerine getirilmesi halinde sunulan ilave ödemeleri de kapsıyor.

Emekli promosyonu ödemeleri tüm bankalarda üç yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında yapılıyor. Bunun yanında otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi, kredi kartıyla belirlenen tutarda harcama yapılması ya da emekli yakını getirilmesi gibi ek koşulların sağlanması halinde toplam promosyon tutarı değişiklik gösterebiliyor.

İşte banka banka güncel promosyon tutarları…

VakıfBank



Maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi sunuluyor.

Yapı Kredi

Emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıllık taahhüt veren müşterilere kampanyalar kapsamında toplam 30 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül sunuluyor.

İş Bankası

15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunulurken, ek kampanyalarla birlikte toplam ödül 25 bin TL seviyesine ulaşıyor.

Kuveyt Türk

12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanında ek kampanyalarla toplam kazanç 15 bin 500 TL'ye kadar ulaşıyor.

QNB

Emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriliyor.

Halk Bank

10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında maaş alanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon veriliyor. Ölüm aylığı alan ve 10 bin TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri ise 5 bin TL promosyondan yararlanabiliyor.



Garanti BBVA

15 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra kart kullanımı, avans hesap ve sigorta gibi ek ürünlerle toplam ödül 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

DenizBank

12 bin TL'ye kadar temel nakit promosyonun yanında kredi kartı, otomatik ödeme ve ek ürün kampanyalarıyla toplam ödeme 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.