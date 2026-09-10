Ofisin ortasında yarasa buldular: Yüzlerce kilometre otostop çekmiş

Nebraska'daki bir ofis binasına giren çalışanlar, yerde hareket eden minik bir canlı fark etti. Yaptıkları incelemede bunun bir yarasa olduğunu anlayan çalışanlar, hemen yetkililere haber verdi. Ancak olaya müdahale eden uzmanlar, bu minik canlının eyalette daha önce hiç görülmemiş, türünün ilk örneği olan bir mağara yarasası olduğunu tespit edince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yaşam alanının yüzlerce kilometre uzağındaki bir binada ortaya çıkan gizemli yarasa, bilim dünyasında ve sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

KASEDEKİ YARASA FOTOĞRAFI REKOR KIRDI

Omaha kentinde yaşanan olayın ardından Nebraska Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi ekipleri bölgeye sevk edildi. Organizasyonun Instagram hesabında paylaşılan iki fotoğrafta, küçük siyah yarasanın beyaz bir kase içinde korumaya alındığı görüldü. Fotoğrafların altına düşülen "Nebraska'da daha önce hiç belgelenmemiş bir yarasa türünün daha gelişiyle, Vahşi Yaşam Merkezi'ne Cadılar Bayramı erken geldi!" notu ise kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

SADECE 7 GRAM AĞIRLIĞINDA

Kuzey Amerika Yarasa İzleme Programı'na (NABat) göre, mağara miyotisi (Myotis) olarak bilinen bu tür, genellikle 7 ile 14 gram arasında değişen ağırlığı ve ortalama 5,7 santimetre uzunluğuyla biliniyor.

Doğu mağara miyotilerinin kürkü açık kahverengiyken, batı türleri daha koyu tonlara sahip. En yaygın olarak Meksika'da ve ABD'nin güneybatısındaki Kaliforniya, Arizona, New Mexico, Oklahoma ile Teksas'ta yaşayan bu canlıların Nebraska'da görülmesi uzmanlarca "son derece nadir ve beklenmedik" bir durum olarak değerlendirildi.

YÜZLERCE KİLOMETRE UZAKTA ORTAYA ÇIKTI

People'ın haberine göre, Nebraska Wildlife Rehab tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, yarasanın ana vatanından bu kadar uzağa nasıl ulaştığına dair çarpıcı bir teori paylaşıldı ve şu ifadeler kullanıldı:

"Peki, bir mağara miyotisi normal yaşam alanının yüzlerce kilometre dışında, Omaha'daki bir ofis binasına nasıl geldi? Bunu asla kesin olarak bilemeyecek olsak da, oldukça iyi bir teorimiz var: kazara gizlice gemiye binmiş olabilir."

KARGOYA SAKLANIP YÜZLERCE KİLOMETRE GİTMİŞ OLABİLİR

Mağara, maden, tünel ve bina gibi karanlık alanları mesken tutan türün, nakliye kamyonu veya kargo konteynerine saklanarak otostop çektiği tahmin ediliyor.

Ekipler, "Yaban hayvanlarının taşınan malların içinde istemeden yolculuk yapması alışılmadık bir durum değil ve bulunduğu yerin alışılmadık olması ve koşulları, kazara bir yolculuğu olası bir açıklama haline getiriyor" ifadeleriyle olayın sırrını özetledi.