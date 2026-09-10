Binlerce balık aynı anda kıyıya vurdu! Sahil boydan boya ölü balık doldu

Muğla’nın Milas ilçesinde sahile vuran binlerce ölü balık, bölge sakinlerini büyük endişeye sevk etti. Sahilde karşılaştıkları manzarayla sarsılan vatandaşların durumu haber vermesi üzerine Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti.

İNCEKUM SAHİLİ’NDE ALARM: EKİPLER SAHAYA İNDİ

Bozüyük Mahallesi’ndeki İncekum Sahili’nde kıyıya vuran ölü balıkları fark eden vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede bölgeye sevk edilen Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, toplu balık ölümlerinin meydana geldiği sahada geniş çaplı bir inceleme başlattı.

NEDEN ÖLDÜKLERİ LABORATUVARDA BELLİ OLACAK

Bölgedeki felaketin kaynağını tespit etmek amacıyla su ve balıklardan detaylı numuneler alındı. Ekipler tarafından titizlikle toplanan numuneler, ölüm nedeninin belirlenmesi ve olayın arkasındaki sebebin netleştirilmesi için laboratuvara gönderildi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor. (DHA)