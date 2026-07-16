Ödüllü restorandan şok itiraf: Tam 66 yıldır yağı hiç değiştirmemişler!

Japonya Kızarmış Tavuk Grand Prix’sinde altın madalya kazanan Wakatori restoranı, başarısının arkasındaki 66 yıllık sırrı açıkladığında sosyal medya adeta birbirine girdi. Restoranın 3. kuşak sahibi Yoshihiro Tsuchiya, lezzetlerinin temelinde 1960 yılından beri hiç tamamen atılmayan, sürekli tazelenen "eski yağ" olduğunu itiraf etti.

70 YILLIK ÇORBA ÖRNEĞİ BİLE VERİLDİ

Tsuchiya’ya göre, 66 yıldır devirdaim olan bu yağ, tavuğa yeni yağla taklit edilmesi imkansız "karmaşık bir aroma" ve "eşsiz bir lezzet" katıyor. Ancak bu itiraf, internette büyük bir infiale yol açtı. Pek çok kişi, 66 yıllık bir yağın kullanılmasının insan sağlığını hiçe saydığını ve ciddi riskler barındırdığını savunarak tepki gösterdi.

"BU 'LEZZET DEVAMLILIĞI' SAĞLAMA TEKNİĞİ"

Restoran yönetimi ise kendilerini şu şekilde savunuyor:

"Her gece kızartma yağı dikkatle filtreleniyor, tüm atıklar süzülüyor ve lezzet bazı olarak saklanan az miktardaki eski yağ, taze yağ ile birleştiriliyor. Bu yöntem aslında tıpkı Tokyo'daki 70 yıllık Otafuku restoranının ünlü oden çorbası veya Bangkok'taki 50 yıllık o meşhur çorba suyunda olduğu gibi, bir "lezzet devamlılığı" sağlama tekniği olarak görülüyor."

BİLİM İNSANLARI UYARIYOR: "YAĞ ÇORBA DEĞİLDİR!"

Gıda uzmanları ise durumun göründüğü kadar masum olmadığı konusunda hemfikir. Uzmanlara göre, yağın sürekli yüksek ısıyla tekrar tekrar kızartılması, trans yağ asitleri ve akrilamid gibi kanserojen maddelerin üretilmesine neden oluyor.

Günlük olarak üzerine taze yağ eklense bile, zararlı maddelerin uzun vadede birikmesinin tamamen engellenemeyeceği ve sağlığı ciddi boyutta tehdit edebileceği vurgulanıyor.

Ödüllü bir lezzetin ardındaki bu tartışmalı yöntem, gastronomi dünyasında hem hayranlık hem de derin endişe uyandırmaya devam ediyor.