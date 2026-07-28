Oda ayırtmak istedi, cezaevi çıktı!

Hafta sonu konaklama yeri arayan Filipinli bir gezgin, yaptığı büyük bir coğrafi hatayla sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bölgede yer bulmanın zorluğundan yola çıkan gezgin, sosyal medya üzerinden oda müsaitliği sormak isterken yanlışlıkla yerel bir cezaevinin hesabına mesaj gönderdi.

Ücretsiz konaklama, yemek ve 7/24 silahlı güvenlik fırsatı sandığı yerin aslında bir hapishane olduğunu sonradan öğrenen kadının yaşadığı diyalog, kısa sürede binlerce kişiyi güldürdü.

"HANIMEFENDİ, BURASI KADINLAR İÇİN BİR HAPİSHANE"

Her şey, kadının sosyal medya aracılığıyla BJMP Baguio Şehir Hapishanesi Kadın Yurdu'na ulaşarak bölgede kalacak "oda" olup olmadığını sormasıyla başladı. Mesajı alan nazik cezaevi personeli, hatayı hemen fark ederek durumu tatlı bir dille açıkladı ve kadına otel yerine cezaevine yazdığını bildirdi.

Personelin net bir şekilde "Hanımefendi, burası kadınlar için bir hapishane" yanıtını vermesinin ardından hatasını anında fark eden gezgin, özür diledi.

CEZAEVİNDEN ESPRİ DOLU PAYLAŞIM: "BJMP CEZAEVLERİ OTEL DEĞİLDİR"

Olayın tatlıya bağlanmasının ardından cezaevi yetkilileri, kadının da izniyle bu eğlenceli konuşmayı resmi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Cezaevi idaresinin yaptığı paylaşımda şu esprili ifadelere yer verildi:

"Yani, evde tatil... işte başlıyoruz! Mükemmel zamanlama—Baguio gezisi nihayet bu hafta sonu gerçekleşiyor, artık sadece gerçekleşmeyen bir plan değil."

Yetkililer gönderinin devamında, "Sadece bir hatırlatma: BJMP cezaevleri otel değildir" uyarısında bulunurken, özgürlüklerinden mahrum bırakılmış kişilerin insancıl ve güvenli koşullarda bakımını sağlamaya devam ettiklerini vurguladı.